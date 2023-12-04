الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطينى: قوات الاحتلال تحاربنا يوميًا.. ومخططات التهجير ما زالت ماثلة

اشتية
اشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن قوات الاحتلال تحاربنا يوميًا، ومن جانب آخر نحن في مواجهة مع مخططات التهجير التي ما زالت ماثلة، ولا تزال على طاولة مجرمي الحرب في إسرائيل، وما يقوم به جيش الاحتلال حاليًا في حشر المواطنين ودفعهم باتجاه مدينة رفح هو أكبر دليل على نية التهجير.

وأضاف اشتية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: إننا في مواجهة إعادة احتلال القطاع، ومواجهة مخططات خلق مناطق عازلة داخل قطاع غزة، هذه قضايا نرفضها رفضًا تامًا، ونحث العالم على رفضها، ونشكر الدول التي تتصدى معنا لهذه المخططات، ونحيي شعبنا وأهلنا في غزة على صبرهم. 

غزة أحبطت محاولات الاحتلال لتقسيمها

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن غزة أحبطت محاولات الاحتلال لتقسيمها، منوهًا بأن مساحة غزة أصبحت 364 كيلومترا مربعا بدلًا من 555 كيلومترا مربعا، ومن المؤسف والمشين أن بعض الدول تطالب إسرائيل بترشيد القتل؛ بأن تقتل إسرائيل عددًا أقل وأن يكون التدمير أقل، مثل هذه المواقف هي تشريع للقتل، وعلى هذا العالم أن يطالب إسرائيل بوقف العدوان والقتل والتدمير فورًا. 

رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مخططات التهجير لازالت ماثلة مخططات التهجير لازالت ماثلة قوات الاحتلال

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" ترصد أبرز المعلومات عن مخيم المغازى

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية شرق قطاع غزة

أعضاء لجان قراءة النصوص المسرحية: لسنا جهات وصاية.. وهدفنا اختيار أعمال متميزة

فتح: سلوك إسرائيل أثبت فشله أمام صمود الشعب الفلسطينى

محمد الباز: المجتمع الدولى يتعامل بنفاق سياسى ودبلوماسى شديد مع القضية الفلسطينية

محمد الباز: الرفض الأمريكى لتهجير الفلسطينيين هو نوع من التحايل على الأمر

محمد الباز: الحديث عن التهجير متجدد ويتجدد.. وإسرائيل تنتظر اللحظة المناسبة (فيديو)

محمد الباز: كل القوى الدولية تتفق تمامًا مع مصر فى موقفها الرافض للتهجير

الأكثر قراءة

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

وزير الداخلية يصدر قرارًا برد الجنسية لـ12 شخصًا

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

حكاية وطن.. إنتاج 80.25 مليار متر مكعب من مياه محطات المعالجة لمواجهة التحديات المائية المتزايدة

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والساسو اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة