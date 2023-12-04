رئيس الوزراء الفلسطينى: قوات الاحتلال تحاربنا يوميًا.. ومخططات التهجير ما زالت ماثلة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن قوات الاحتلال تحاربنا يوميًا، ومن جانب آخر نحن في مواجهة مع مخططات التهجير التي ما زالت ماثلة، ولا تزال على طاولة مجرمي الحرب في إسرائيل، وما يقوم به جيش الاحتلال حاليًا في حشر المواطنين ودفعهم باتجاه مدينة رفح هو أكبر دليل على نية التهجير.

وأضاف اشتية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: إننا في مواجهة إعادة احتلال القطاع، ومواجهة مخططات خلق مناطق عازلة داخل قطاع غزة، هذه قضايا نرفضها رفضًا تامًا، ونحث العالم على رفضها، ونشكر الدول التي تتصدى معنا لهذه المخططات، ونحيي شعبنا وأهلنا في غزة على صبرهم.

غزة أحبطت محاولات الاحتلال لتقسيمها

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن غزة أحبطت محاولات الاحتلال لتقسيمها، منوهًا بأن مساحة غزة أصبحت 364 كيلومترا مربعا بدلًا من 555 كيلومترا مربعا، ومن المؤسف والمشين أن بعض الدول تطالب إسرائيل بترشيد القتل؛ بأن تقتل إسرائيل عددًا أقل وأن يكون التدمير أقل، مثل هذه المواقف هي تشريع للقتل، وعلى هذا العالم أن يطالب إسرائيل بوقف العدوان والقتل والتدمير فورًا.