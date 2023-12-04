الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بإصدارات حديثة.. تفاصيل مشاركة "قصور الثقافة" بمعرض سوهاج الأول للكتاب

معرض سوهاج للكتاب
معرض سوهاج للكتاب

تشارك  الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في الدورة الأولى لمعرض سوهاج للكتاب، الذي افتتحته أمس الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المحافظة واتحاد الناشرين المصريين، وذلك بنادي المحليات بمدينة ناصر، ويستمر حتى 12 ديسمبر الحالي.

 أبرز إصدارات "قصور الثقافة" بمعرض سوهاج للكتاب

ومن الكتب الصادرة حديثا التي تشارك بها هيئة قصور الثقافة بالمعرض كتاب "المصريون المحدثون.. شمائلهم وعاداتهم وتقاليدهم" لإدوارد وليم لين، ترجمة عدلي طاهر نور، "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس" لعبد الرحمن الجبرتي، دراسة وتقديم د. أحمد زكريا الشلق، "تاريخ النهب الاستعماري لمصر" لجون مارلو ترجمة د. عبد العظيم رمضان، "عبد الله جاك مينو وخروج الفرنسيين من مصر" للدكتور محمد فؤاد شكري، "الأدب المرئي.. رحلة يحيي حقي ويوسف إدريس إلى السينما" للدكتورة سميرة أبو طالب، "الأحمر والأسود" لستندال، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، 

كما تضمنت قائمة الكتب المشاركة "مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي" للمستشار د. خالد القاضي، "طقوس وأغاني العديد والحجيج ورحلة الحج المقدسة إلى أبيدوس" للباحث أحمد الليثي، "القربان البديل" لفتحي عبد السميع، "وجوه بريحة مصر" لمحمد رفاعي، "فتنة الهامش" لحلمي سالم، "أصل الأنواع" لتشارلز داروين، ترجمة إسماعيل مظهر، "ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام مضت" لمجموعة مؤلفين، ترجمة أماني التفتازاني، "الليل الطويل.. فقراء الريف المصري في أدب خيري شلبي" لمحمد صلاح غازي، "كتاب في كلمة وكلمة في كتاب" لعلاء الديب، وغيرها.

كما تشارك قصور الثقافة بمجموعة كتب "الهوية" ومنها "الجامعة والمجتمع الجديد" د. لويس عوض، و"تاريخ الصناعة في مصر في النصف الأول من القرن 19" د. علي الجريتلي، و"حكايات من دفتر الوطن" لصلاح عيسى، ومجموعة كتب طه حسين وروائع المسرح العالمي.

ومن سلسلة "الذخائر" "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، و"طبقات الأطباء والحكماء" لابن جلجل، "والبديع في نقد الشعر" لأسامة بن منقذ، "والموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري" للآمدي، و"شفاء السائل لتهذيب المسائل" لابن خلدون، إضافة إلى إصدارات سلاسل "كتابات نقدية"، و"آفاق عالمية"، "آفاق السينما"، والكتب الإبداعية سواء الدواوين الشعرية أو المجموعات القصصية والروايات بسلسلتي "أصوات أدبية" و"إبداعات"، ومجلات وكتب قطر الندى للأطفال.

معارض شاركت بها "قصور الثقافة" في 2023

يشرف على تنظيم مشاركة الهيئة بالمعرض الإدارة العامة للتسويق والمبيعات، حيث سبق للهيئة المشاركة بأكثر من معرض خلال العام الحالي بخلاف معرض القاهرة الدولي للكتاب، منها معرض فيصل للكتاب ومعرض الكتاب المسرحي بالمجلس الأعلى للثقافة، ومعرض الأوبرا الثاني للكتاب، ومعارض بورسعيد ورأس البر والسويس وجامعتي الأزهر والمنصورة وغيرها في سياق التعاون مع هيئات وقطاعات وزارة الثقافة، بخلاف المعارض التي تنظمها الهيئة بمواقعها، للوصول للجمهور بكل المحافظات ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، ونشر المعرفة والوعي بين جموع المواطنين.

ce6374e6-99d7-4d9a-b6cd-dd6905ca8bb2
ce6374e6-99d7-4d9a-b6cd-dd6905ca8bb2
d8b15d8f-2d61-4f5f-9a33-ec08013e2b29
d8b15d8f-2d61-4f5f-9a33-ec08013e2b29

c98316e1-e3d8-4598-8f40-5aa2ac5ba047
c98316e1-e3d8-4598-8f40-5aa2ac5ba047
الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة معرض سوهاج للكتاب الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب

مواد متعلقة

الأربعاء.. "الأهمية الجيوستراتيجية لسيناء" في محاضرة بـ "الأعلى للثقافة"

ثقافة الوادي الجديد تستقبل لقاءات الملتقى التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة (صور)

"البرزخ" معرض للفنان وائل درويش بقاعة الباب سليم.. غدا

بخصم 25%.. دار الوثائق تشارك في معرض سوهاج الأول للكتاب

بدء اختبارات الأداء فى مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الهمم بالإسكندرية

التنسيق الحضاري يدرج اسم ياسين سراج الدين ضمن مشروع "عاش هنا"

"الفنون التشكيلية" يطلق مهرجان فن الحلي بدورته الخامسة.. اعرف شروط الاشتراك وكيفية التقدم

الإصدار الثاني من سلسلة "أصحاب الهمم".. القومي للترجمة يطلق "المتفرد: رؤية مختلفة للتوحد"

الأكثر قراءة

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

أسبوع الإثارة في الدوري الإنجليزي.. الصحف العالمية تتناول فرحة كلوب وغضب هالاند

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعا عن غزة!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة