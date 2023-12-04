الاحتلال يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان والحدود مع سوريا

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدة بلدات جنوب لبنان.

وطال القصف بلدات عيتا الشعب ومروحين ويارون وميس الجبل، وسط تحليق مكثف وعلى علو منخفض لطائرة استطلاع معادية فوق منطقة راشيا والسفوح الغربية لجبل الشيخ، وصولًا إلى دير العشاير على الحدود اللبنانية- السورية.

يذكر أن مدفعية الاحتلال استهدفت، الليلة الماضية، أطراف بلدات الخيام وراميا وبيت ليف وعيتا الشعب ورميش.

الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 44 فلسطينيًا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن بيت لحم وأريحا والخليل ورام الله والبيرة وقلقيلية وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وعلى صعيد متصل، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على عشرة دونمات زراعية من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة نحالين غربي مدينة بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، في بيان، إن قوات الاحتلال استولت على أراضٍ في حوضي رقم (3) بمنطقة ظهر المطرسية، و(4) بمنطقة أبوكليبة، جنوب غرب نحالين، بمحاذاة مستعمرة "بيت عاين" الجاثمة على أراضي المواطنين لأغراض استيطانية توسعية وعنصرية.

طائرات الاحتلال الحربية

وفي وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا وسط مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة 8 أشخاص آخرين على الأقل، إضافة إلى شهيدين وجرحى في غارة على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال ومدفعيته غارات عنيفة على حيي الشجاعية والتفاح شرق المدينة، واستُشهد 3 من طواقم الدفاع المدني، وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على شرق غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد طفل في غارة استهدفت منزلًا بمخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى قصف استهدف ميدان فلسطين، ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في منطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.