الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح 16 ألف ملف طبي استعدادًا للتأمين الصحي الشامل في دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إنه تم تدشين حملة "ملف طبي لكل أسرة" بمنشآت الرعاية الصحية الأولية استعدادا للتأمين الصحي الشامل في محافظة دمياط في إطار الجهود المبذولة في السعي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل فرد من أفراد الأسرة.


 وجرى تدشين حملة "ملف طبي لكل أسرة" بمنشآت الرعاية الصحية الأولية المستهدفة بتطوير الخدمات الصحية المقدمة بها خلال الفترة من الأحد ٢٦ نوفمبر وحتى الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ والتي تم خلالها إنشاء ١٦٦٣٤ ملف عائلي لعدد ١٦٦٣٤ أسرة وذلك من خلال الفرق الطبية بالوحدات والمراكز والفرق المتنقلة بالمنشآت الحكومية ومن شقة لشقة وتكثيف دور الرائدات الريفيات والمثقفين الصحيين في نشر الوعي بين المواطنين بأهمية إنشاء الملف الطبي.
 

يذكر أن إنشاء ملف طبي بأقرب منشأة رعاية صحية أولية يتيح لكل فرد الفحص الطبي الشامل سنويا متضمن الفحص الإكلينيكي والتحاليل المعملية وفحص الأسنان والذي يتم من خلاله الاكتشاف المبكر للإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري وغيرهم ويتيح علاجها ومتابعتها للحد من مضاعفاتها.

 

كما يتيح المتابعة الدورية لنمو وتطور الأطفال أقل من 5 سنوات وكذلك المتابعة الدورية للحوامل وصرف ومتابعة وسائل تنظيم الأسرة وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية وخدمات الرعاية الصحية والنفسية للمسنين بالإضافة لخدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة.
 

وفي هذا الصدد تناشد مديرية الصحة جميع المواطنين للتوجه لأقرب وحدة أو مركز صحي وإنشاء ملف طبي حرصا منا على تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين باختلاف فئاتهم العمرية حيث ناشد وكيل الوزارة أهالي محافظة دمياط سرعة إنشاء ملف طبي بأقرب منشأة رعاية صحية أولية يتيح لكل فرد الفحص الطبي الشامل سنويا متضمن الفحص الاكلينيكي والتحاليل المعملية وفحص الأسنان والذي يتم من خلاله الاكتشاف المبكر للإصابة بالأمراض المزمنة.

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