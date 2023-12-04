"الصحة الفلسطينية" تعلن تسجيل 464 شهيدًا بالضفة الغربية منذ بداية العام الجارى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 464 شهيدًا بالضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15523 شهيدًا

وفي سياق آخر، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى أمس إلى 15523 شهيدًا، وإصابة 41316 مواطنًا، و70% من الضحايا أطفال ونساء، كما استشهد 281 من الكوادر الصحية وأصيب المئات، فيما دمر الاحتلال 56 مركبة إسعاف خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم والجرحى، كما دمر 56 مؤسسة صحية وأخرج 26 مستشفى و46 مركزًا للرعاية الأولية عن العمل.