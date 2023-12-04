الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تحمي طفلك من الإصابة بالعدوى خلال وجوده في المدرسة؟.. طبيب يجيب

المدارس
المدارس

تبحث الكثير من السيدات عن طرق حماية أطفالهن من الإصابة العدوى في المدارس ولا تعلم معظمهن أن هناك مجموعة من العادات التي يجب الحرص على القيام بها بشكل مستمر من أجل حماية أطفالهم من الإصابة بالعدوى خلال ذهابهم للمدارس.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف محروس استشارى طب الأطفال، إن هناك مجموعة من العادات التي يجب أن تحرص كل أم على القيام بها من أجل حماية طفلها من التعرض للإصابة العدوى خلال تواجده داخل المدرسة، والتي تأتى على رأسها، محاولة رفع كفاءة جهاز المناعة لدى طفلك من خلال منحه بعض الأطعمة الهامة والغنية بفيتامين سي مثل الفلفل الألوان الأصفر والأحمر والاخضر، فيساعد تناول فلفل الألوان على زيادة الجسم بفيتامين سي اللازم لرفع كفاءة جهاز المناعة.

وأضاف استشارى طب الأطفال في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن من ضمن الأطعمة التي تساعد في رفع كفاءة جهاز المناعة، تناول البرتقال والمكسرات، وكذلك السبانخ والبروكلى كل تلك الأطعمة يجب إدراكها ضمن النظام الغذائي لطفلك، كما يجب الحرص على نظافة الطفل باستمرار وإخباره بضرورة غسل يرده بصورة مستمرة خلال تواجده في المدرسة وذلك حتى لا يصاب بالعدوى.

نصائح هامة لحماية طفلك من التعرض للإصابة بالعدوى في المدرسة 

وتابع دكتور أشرف محروس، إن من ضمن الأمور التي تساعد في الحفاظ على صحة الطفل وعدم إصابته بالعدوى، هو منح التأكيد على الطفل عدم مشاركة ادواته مع أصدقائه داخل المدرسة وذلك لمنع فرص نقل العدوى بين الأطفال وبعضهم البعض، كما يجب الحرص على استخدام المناديل الورقية باستمرار، وكذلك الجل المعقم، وعدم لمس الفم أو العين طوال اليوم إلا بعد التأكد من تنظيف الأيد جيدا.

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