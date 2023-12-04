محمود فوزى: السيسى يسعى لتحقيق النهضة الصناعية بمبادرات وقوانين (فيديو)

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الصناعة هي المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن الرئيس السيسي يوليها اهتمامًا كبيرًا من خلال مجموعة من المبادرات والقوانين التي تهدف إلى تنشيط القطاع وتحسين جودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته.

وقال فوزي، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن المبادرة الرئاسية "ابدأ" تعمل على إعادة تأهيل المصانع المتعثرة وتوفير الدعم الفني والمالي لها، وأن الدولة تسعى لتنفيذ مشروعات صناعية استراتيجية تلبي احتياجات السوق المحلية وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير، مما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الدخل القومي.

وأشار إلى أن الدولة أصدرت عدة قوانين تنظم وتحمي الصناعة، مثل قانون الاستثمار وقانون هيئة التنمية الصناعية وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن قانون تفضيل المنتج المصري في التعاقدات العمومية يمنح المنتج المصري ميزة في الحصول على العقود الحكومية، ويحفز الموردين المصريين على الإنتاج بمعايير عالية.

وأكد أن التحدي الكبير الذي تواجهه مصر هو التحول من الاستهلاك إلى التصنيع، وأن الصناعة تلعب دورًا محوريًا في تقليل الاستيراد والحد من الضغط على العملة الأجنبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات، وأن الرئيس السيسي يتابع هذا الملف بشكل شخصي، ويسعى لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تعترض القطاع الصناعي.