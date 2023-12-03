الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماس: المقاومة مستمرة في مواجهة جيش الاحتلال.. وتلحق به خسائر فادحة (فيديو)

حماس
حماس

كشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، عن خطورة المخطط الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني بالقتل والتهجير والتدمير، ردا على الهزيمة التي تلقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية 7 أكتوبر. 

وأكد النونو، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على قناة "CBC"، أن المقاومة مستمرة في مواجهة العدوان وتلحق به خسائر فادحة، مشيرا إلى أن حركة حماس مستعدة للتفاوض على كافة الخيارات بما فيها ملف الأسرى.

 

وأوضح النونو، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تشويه المشهد الإنساني الذي قدمته المقاومة الفلسطينية في عملية إطلاق سراح الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، وأنه فشل في تنفيذ وعوده بالقوة.

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