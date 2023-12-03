"الصحة الفلسطينية" تكشف أعداد ضحايا الاحتلال في غزة لليوم الـ58 (فيديو)

أدان الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصفًا إياه بأنه "حملة تطهير عرقي وإبادة جماعية" للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الاحتلال لا يرحم أي شيء في القطاع، ويقصف المناطق الآمنة التي يفترض أن يلجأ إليها المواطنون، ويهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني بأي شكل كان.

وأشار القدرة، في حديث هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إلى أن الاحتلال يستهدف المدنيين بشكل متواصل منذ 58 يومًا، وأنه ارتكب مجازر وحشية في الساعات الأخيرة، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، معظمهم من الأطفال والنساء.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 15 ألفا و500 شهيد، وعدد المصابين بلغ 41 ألفا و500 مصاب منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي أي منذ نحو 58 يوما .