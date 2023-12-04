الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية وهيئة تنمية الصعيد

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية المصرية بأسيوط وهيئة تنمية الصعيد لانشاء المرحلة الثالثة من مجمع الصناعات الصغيرة، وذلك بمقر الغرفة التجارية بأسيوط.

ووقع البروتوكول  اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وعمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد.


جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والمهندس حسام النمر رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات، ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط.


مجمع الصناعات الصغيرة هو النموذج الامثل للتوجيهات الرئاسية


وصرح أبوالعيون بأن مجمع الصناعات الصغيرة هو النموذج الأمثل للتوجيهات الرئاسية لعمل مشروعات متوسطة وصغيرة بصعيد مصر، لافتا اإلى أن الغرفة التجارية بأسيوط هي صاحبة الريادة والسبق فيه، وذلك لإنشاء المرحلة الثالثة للورش لتشغيل شباب الخريجين من أبناء محافظة أسيوط على مساحة 6000 متر مربع بتكلفة 25 مليون جنيه على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر.


وأوضح أن الغرفة التجارية المصرية ستقوم بتأجير الوحدات لأبناء محافظة أسيوط من شباب الخريجين بأسعار مخفضة لتحفيز الشباب للعمل وإقامة المشروعات وتحسين فرص التشغيل للشباب.

 
وتم خلال اللقاء عرض مقطع فيديو لبعض شباب الخريجين أصحاب المشروعات المقامة والعاملة بمجمع الصناعات الصغيرة التابع للغرفة التجارية بأسيوط، كما قام عمرو أبوالعيون بإهداء درع الغرفة التجارية بأسيوط للواء شريف صالح والدكتور أحمد المنشاوي، على دورهما الهام والفعال في خدمة صعيد مصر في المجالات التنموية والخدمية.


وأكد على أهمية الاستفادة من موارد وإمكانات المحافظة والمناطق الصناعية بها، حيث إن المحافظة بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بديروط) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها، بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).


وأوضح محافظ أسيوط إلى ضرورة الاستفادة من المساحات وقطع الأراضي غير المستغلة، مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين على أرض المحافظة والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك لتهيئة المناخ اللازم لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في تعظيم حركة الانتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بروتوكول تعاون الغرفة التجارية المصرية بأسيوط وهيئة تنمية الصعيد مجمع الصناعات الصغيرة مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد عمرو ابوالعيون

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