الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سر اعتراف قائد إسرائيلى بتفوق المقاومة الفلسطينية عليهم عسكريا (فيديو)

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

قال الدكتور أسامة السعيد خبير العلاقات الدولية، إن أحد المتحدثين العسكريين الإسرائيليين تحدث أن المقارنة بين القدرات العسكرية الإسرائيلية وقدرات فصائل المقاومة، ستميل لفصائل المقاومة، رغم أن تل أبيب تمتلك واحدا من أقوى الجيوش، ودعم عسكري مفتوح وتصلها معونات عسكرية سنوية.

وفسر السعيد ذلك التصريح، خلال مداخلة عبر سكايب لقناة القاهرة الإخبارية، بأنه يمكن فهمها على مستويين، الأول لحظة اعتراف بحقيقة واقعة، وتبرير للإخفاقات المستمرة، وتخفيف الضغوط والانتقادات الموجهة للجانب الإسرائيلي، وعدم قدرة جيش الاحتلال على تحقيق أي إنجازات على الأرض رغم الترسانة العسكرية التي يمتلكها.

ولفت إلى أنه يمكن فهمها على أنها حرب نفسية، وتخدير للخصم، لكنه مال إلى أنها محاولة لتبرير الخسائر والإخفاقات المتتالية، وهو تبرير ينسجم مع حقائق الواقع التي تشير إلى أن المواجهات بين الجيوش الكبرى والمقاومات المسلحة، لا تكون النتيجة محسومة للجيوش، فالجيش الأمريكي انهزم أمام حركات المقاومة في فيتنام، والجيش الروسي خرج من أفغانستان في مواجهة مشابهة.

وأردف: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث أن حماس أقوى منه، وأكثر سيطرة على الأرض، ولديها قدرة معلوماتية أكبر، وهذا كله يتناقض مع حديثه عن امتداد المعارك لسنوات، وهو لا يملك أدوات لحسم المواجهة، فهذه تصريحات ستدين القادة العسكريين في إسرائيل وتزيد حدة الغضب الشعبي".

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول تحقيق توازنات صعبة بين ضغوط المتطرفين الإسرائيليين في الداخل، وضغوط القادة العسكريين، منوها بأن بعض القادة العسكريين رفضوا تمديد الهدنة، ورفضوا الانخراط في وقف إطلاق النار، وقالوا في تهديد نادر إنهم إذا انسحبوا من غزة سيعودون بكامل عتادهم للقدس، وهذا التهديد يكشف حجم التفكك والأزمة والتمزق الداخلي في القيادة العسكرية والقيادة السياسية.

 

اقرأ أيضًا:

أسامة السعيد: هناك تراجع للروح المعنوية وفرار العديد من الجنود الإسرائيليين
أسامة السعيد يكشف سر تجاهل إسرائيل لتحذيرات وردتها عن عملية 7 أكتوبر

أسامة السعيد يكشف سر التوحش الإسرائيلي بعد كسر الهدنة وتزايد العنف

أسامة السعيد أحد المتحدثين العسكريين الإسرائيليين القاهرة الإخبارية المقاومة في فيتنام والإخفاقات

مواد متعلقة

هل ستحقق إسرائيل سيناريو التهجير القسري؟

محمود مسلم يفجر مفاجأة صادمة عن خرائط إخلاء السكان من غزة

سفيرة مصر بسلوفينيا: لاحظنا إقبال جيد من مختلف الأعمار للتصويت في الانتخابات الرئاسية

سفيرنا في كينيا: شهدنا مشاركة بعض ذوي الإعاقة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

سفيرنا في الجابون: العملية الانتخابية مرت بسلاسة وهناك إقبال جيد من الجالية المصرية

كيف تتصرف مع الأشخاص المزعجة؟ رمضان عبدالمعز يجيب

محمود سلامة: مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية

ابنة المرشح الرئاسى حازم عمر تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 بإسبانيا

الأكثر قراءة

سر اعتراف قائد إسرائيلى بتفوق المقاومة الفلسطينية عليهم عسكريا (فيديو)

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

"لايف" كشف مكانه.. كيف سقط "كروان مشاكل" فى قبضة الأمن؟

عاجل.. القبض على المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته

تفاصيل الحالة الصحية لـ"فاطمة" زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح