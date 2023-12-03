أسامة السعيد يكشف سر تجاهل إسرائيل لتحذيرات وردتها عن عملية 7 أكتوبر

علق الدكتور أسامة السعيد خبير العلاقات الدولية، على تقارير الجارديان التي كشفت فيها عن خطط إسرائيلية للسيطرة على غزة منذ عقود، لكنها فشلت، وكذلك ما نشرته نيويورك تايمز أن إسرائيل على علم بعملية السابع من أكتوبر، قائلًا إنه كان هناك خطط لكن لم تكن فاشلة، وإنما أفشلت بالرفض المصري والفلسطيني والعربي، وظهرت في خمسينيات القرن الماضي، وتم إجهاضها، وكذلك عقب توقيع اتفاق السلام، ورفضها الرئيس الراحل أنور السادات، وعرضت أكثر من مرة على مبارك ورفضها، وهذه المرة وكل المحاولات من عرض مشروعات اقتصادية، أو غيرها، ستواجه بالرفض.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لقناة القاهرة الإخبارية: "هناك محاولات وقوة نافذة في الحكومة الإسرائيلية تريد المضي قدما نحو هذا المشروع، وتريد أن تسوقه وتروجه للداخل يما يحقق سياسات اليمين الأكثر تطرفا".

وأشار إلى أن هناك معلومات وردت إلى الحكومة الإسرائيلية عن عملية السابع من أكتوبر، وهناك إشارات واضحة أن هناك تحذيرات منذ عام سابق عن الهجمات لكن تم تجاهلها، والتفسير التلقائي، ربما أهملت، لكن ما يجري في إسرائيل لا ينسجم مع حسن النية، فهناك أهداف استعمارية واضحة، ومن يقرأ مشروعات سابقة داخل إسرائيل سيجد أن هناك مخططات واضحة لدفع سكان غزة نحو الأراضي المصرية، ودفع سكان الضفة نحو الأردن، وإسرائيل لا يمكن تبييت حسن النية معها.

اقرأ أيضًا: