الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة السعيد يكشف سر التوحش الإسرائيلي بعد كسر الهدنة وتزايد العنف

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال الدكتور أسامة السعيد خبير العلاقات الدولية، إن الهجمات والضربات الإسرائيلية بعد الهدنة أصبحت أكثر عنفًا، في محاولة من إسرائيل لتثبت أن الحرب مازالت مستمرة، لإرضاء أصوات المتطرفين في الداخل الإسرائيلي، كما أنها تحاول استعادة الهيبة وتغيير الصورة الذهنية التي تعرضت للإذلال يوم 7 أكتوبر.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لقناة القاهرة الإخبارية، أن القوة المتطرفة في إسرائيل تظن أن الهدنة الإنسانية بمثابة هزيمة، وتحاول أن تذهب بعيدا في بحثها عن إحراز نصر ما على الأرض الفلسطينية لتسويقه داخليا، لكنها لم تستطع تحقيق سوى قتل المزيد من المدنيين دون تحقيق أهداف سياسية أو عسكرية.

وأشار إلى أن كل ما تلقاه إسرائيل هو إخفاقات متلاحقة وفشل متكرر سياسيًا وأمنيا يضغط بشدة على الحكومة.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تقدم ضغطًا كافيًا على إسرائيل، وتوقع أن تزداد وتيرة الهجمات والحرب الانتقامية، ومحاولة تنفيذ المشروع الأخطر والأكثر خبثا، من خلال دفع السكان للنزوح قسريا نحو الحدود المصرية.

أسامة السعيد إسرائيل القاهرة الإخبارية الضربات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر

مواد متعلقة

هل ستحقق إسرائيل سيناريو التهجير القسري؟

محمود مسلم يفجر مفاجأة صادمة عن خرائط إخلاء السكان من غزة

سفيرة مصر بسلوفينيا: لاحظنا إقبال جيد من مختلف الأعمار للتصويت في الانتخابات الرئاسية

سفيرنا في كينيا: شهدنا مشاركة بعض ذوي الإعاقة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

سفيرنا في الجابون: العملية الانتخابية مرت بسلاسة وهناك إقبال جيد من الجالية المصرية

كيف تتصرف مع الأشخاص المزعجة؟ رمضان عبدالمعز يجيب

محمود سلامة: مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية

ابنة المرشح الرئاسى حازم عمر تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 بإسبانيا

الأكثر قراءة

سر اعتراف قائد إسرائيلى بتفوق المقاومة الفلسطينية عليهم عسكريا (فيديو)

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

"لايف" كشف مكانه.. كيف سقط "كروان مشاكل" فى قبضة الأمن؟

عاجل.. القبض على المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته

تفاصيل الحالة الصحية لـ"فاطمة" زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح