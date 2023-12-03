زيزو يمنح الزمالك التقدم على سوار الغيني في الكونفدرالية

منح أحمد سيد زيزو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التقدم لصالح الفريق الأبيض على سوار الغيني في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

جاء الهدف في الدقيقة الثامنة بعد عرضية رائعة من شيكابالا قبل أن يحولها زيزو برأسه في المرمى.

وكان الزمالك قد استهل المباراة بضغط قوي، وسدد شيكابالا كرة قوية تصدى لها الحارس بثبات في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة السابعة، محاولة هجومية للزمالك بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق عمر جابر إلى داخل منطقة الجزاء فشل أحمد سيد زيزو في السيطرة عليها لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.

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تشكيل الزمالك لمواجهة سوار

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبدالرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عبدالرحمن نفاد ومحمد عبدالغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

حكم مباراة الزمالك ضد سوار كويا الغيني في كأس الكونفيدرالية

يدير مباراة الزمالك ضد سوار كويا الغيني في كأس الكونفيدرالية، الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل، ويساعده مواطنه زاخلي جرانفيل سيويلا وسورو فاستواني من ليسوتو، ومعهم الجنوب إفريقي جيل ألفريد شافاني حكمًا رابعًا.

ترتيب الزمالك في كأس الكونفيدرالية

ويتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثاني في بطولة كأس الكونفيدرالية برصيد ثلاث نقاط، خلف ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي صاحب الصدارة بفارق الأهداف فقط.

وتضم المجموعة الثانية في كأس الكونفيدرالية أندية الزمالك، ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي، سوار كويا الغيني وأبوسليم الليبي.