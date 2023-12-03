إدوارد ناعيا الفنان أشرف عبد الغفور: "الله يرحمك ويصبرك يا ريهام"

حرص الفنان إدوارد، على نعي الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور، الذي وافته المنية منذ قليل، إثر تعرضه لحادث سير اليوم على طريق إسكندرية الصحراوي، عن عمر يناهز الـ 81 عاما.

إدوارد ينعى الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور

وشارك إدوارد، بصورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا: "خالص التعازي في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور.. ربنا يرحمه ويصبر أهله ويصبرك يا ريهام".

تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

وجاء سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، بعدما تعرض لحادث سير مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وكانت زوجته فاطمة، برفقته بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي وجرى محاولات إسعافهما وبمجرد دخول المستشفى لفظ أشرف عبدالغفور أنفاسه الأخيرة وتوفي عن عمر يناهز الـ 81 عاما.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغًا يفيد بإصابة شخصين إثر تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبدالغفور وزوجته في حادث التصادم.