الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

معدل التطور في تطور صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال 9 أشهر (انفوجراف)

صادرات
صادرات

حققت مصر ارتفاعا في الـصادرات من الصناعات الغذائية؛ بسبب مجهودات الدولة نحو دعم الصادرات من خلال الإجراءات والقوانين التي اتخذتها مؤخرًا، فضلاً عن الاهتمام بتذليل كافة عقبات المصدرين.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حوالي 3.9 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 14% وقيمة نمو 464 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، والتي كانت قد بلغت حوالي 3.4 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

 

 

 

 

 

 

 

شعبة المصدرين تناقش سبل التعاون المشترك مع صندوق مساندة الصادرات


 

المجلس التصديري صادرات الصناعات الغذائية مصر الصادرات عام 2023

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