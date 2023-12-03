سوسن بدر وفيفى عبده تنعيان أشرف عبد الغفور: "ربنا يصبرك يا ريهام"

حرصت الفنانة سوسن بدر والفنانة فيفي عبده على نعي الفنان أشرف عبد الغفور، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 81 عامًا، إثر تعرضه لحادث سير بطريق إسكندرية الصحراوي.

وشاركت "سوسن" صورة للفنان الراحل عبر إنستجرام وعلقت قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء لله الفنان أشرف عبد الغفور.. ربنا يصبرك يا ريهام".



بينما نعت فيفي عبدة أشرف عبد الغفور قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله توفي إلى رحمة الله الفنان القدير أشرف عبد الغفور والد النجمة ريهام عبد الغفور. الله يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".



ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



الفنان أشرف عبد الغفور قيمة فنية كبيرة ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبًا، ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده شخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت "الليالي المحمدية" وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلًا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبد الغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة "الكتاب المسموع".

