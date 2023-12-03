الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غادة عبدالرازق تكشف كواليس اللحظات الأخيرة قبل وفاة أشرف عبدالغفور

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن صدمتها الشديدة، وحزنها على وفاة الفنان أشرف عبد الغفور الذي وافته المنية منذ قليل إثر تعرضه لحادث سير على طريق إسكندرية الصحراوي.

 

وكشفت “غادة” كواليس اللحظات الأخيرة قبل تلقيها خبر وفاة أشرف عبد الغفور، حيث شاركت صورة له عبر إنستجرام وعلقت قائلة: “لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا اليه راجعون مش قادرة أصدق طبعًا ماحدش فينا يغلا على الخالق كلنا رعاية الله ومنه وإليه راجعون بس كنا لسا بنبعت لريهام مبروك على التكريم ومكنش فيه حاجة بعدها بكام ساعة ده حصل”.

 

وأضافت: “أستغفر الله العظيم الواحد اتصدم ربنا يرحمك يا أستاذ يا راجل يا محترم يا جميل يا كل الصفات الحلوة كانت فيك ويصبرك يا بنتو بجد ويقويكى يا رب العالمين بولادك وإخوانك وأهلك وجوزك اللهم آمين يا رب العالمين ومش عارفة الصراحة أقول إيه تاني.. الجنة ونعيمها بإذن الله”. 

 

 

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الفنان أشرف عبد الغفور قيمة فنية كبيرة ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبًا ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت (الليالي المحمدية) وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبد الغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).

غادة عبد الرازق حادث سير أشرف عبد الغفور تعرضه لحادث سير وفاة الفنان أشرف عبد الغفور طريق إسكندرية الصحراوي

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