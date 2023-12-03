الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد أبو حشيش: إقبال كبير من المواطنين بالسعودية على اللجان بالساعة الأخيرة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال محمد فاروق أبو حشيش، أحد ممثلي الجالية المصرية بالسعودية، والأمين العام للمصريين بالخارج بحزب حماة وطن، إنه يتمنى نقل صورة المصريين بالسعودية خلال عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه خلال ساعة سيتم غلق اللجان والقاعة مازالت ممتلئة بالناخبين وكلهم قادمين للتصويت بفرحة كبيرة واليوم ختامه مسك وكان يوجد كثافة كبيرة.

استمرار إقبال المصريين على اللجان بالسعودية

وأكد أن التصويت بدأ من يوم الجمعة وكنا نتوقع أن يكون هناك مشاركة كبيرة بعد صلاة الجمعة ولكن وجدناها في الصباح وقلت الكثافة بعد صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن الإقبال مازال يتزايد حتى الساعات الأخيرة اليوم.

محمد فاروق أبو حشيش الانتخابات الرئاسية استمرار إقبال المصريين السعودية اللجان

مواد متعلقة

أحمد العوضى: المصريون بالخارج يظهرون بلدهم بصورة مشرفة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

السفير يوسف مكاوي: مشاركة واسعة من المصريين في إسبانيا في الانتخابات الرئاسية

محافظ الغربية يؤكد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

المخرج خالد جلال يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بتونس

محمود سلامة: مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية

الأكثر قراءة

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

عاجل.. القبض على المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته

الانتخابات الرئاسية 2024.. اليونان أعلى نسبة تصويت فى أوروبا (فيديو)

تفاصيل الحالة الصحية لـ"فاطمة" زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور فى حادث سير

غادة عبدالرازق تكشف كواليس اللحظات الأخيرة قبل وفاة أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح