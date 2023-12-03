محمد أبو حشيش: إقبال كبير من المواطنين بالسعودية على اللجان بالساعة الأخيرة

قال محمد فاروق أبو حشيش، أحد ممثلي الجالية المصرية بالسعودية، والأمين العام للمصريين بالخارج بحزب حماة وطن، إنه يتمنى نقل صورة المصريين بالسعودية خلال عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه خلال ساعة سيتم غلق اللجان والقاعة مازالت ممتلئة بالناخبين وكلهم قادمين للتصويت بفرحة كبيرة واليوم ختامه مسك وكان يوجد كثافة كبيرة.

استمرار إقبال المصريين على اللجان بالسعودية

وأكد أن التصويت بدأ من يوم الجمعة وكنا نتوقع أن يكون هناك مشاركة كبيرة بعد صلاة الجمعة ولكن وجدناها في الصباح وقلت الكثافة بعد صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن الإقبال مازال يتزايد حتى الساعات الأخيرة اليوم.