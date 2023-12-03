سفير مصر بجنيف: إقبال كبير من المواطنين على الانتخابات رغم برودة الجو

وجه المستشار خالد عطا، سفير مصر في جنيف، بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لجهودها، وكذلك فريق الدعم الفني، مؤكدًا أنهم متوجدين على مدار الساعة وفي وقت قياسي.

وقال خلال مداخلة عبر الفيديو كونفراس، مع المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الدعم الفني شيء مشرف، ونفخر به وكان محل تقدير من الناخبين وشجعهم على إخبار الأشخاص الأخرين بالمشاركة بالانتخابات.

لا يوجد أي عوائق بالانتخابات

وأكد أنه على الرغم من بردوة الطقس فإن الإقبال شيء مشرف وعظيم والناس تأتي من أماكن بعيدة جدًا ولا يوجد أي عوائق متمنيًا أن تنتهي على خير في غضون ساعتين و42 دقيقة.

من جهته رد المستشار أحمد البنداري، أن هذا واجب الهيئة الوطنية وزملائه في الدعم الفني والمجلس التنفيذي ومجلس الإدارة.