الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عالم المصريات اليابانى: المتحف المصرى الكبير يعتبر أكبر صرح ثقافى حضارى فى العالم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، مع الدكتور ساكوچي يوشيمورا رئيس جامعة هيجاشي اليابانية ورئيس البعثة اليابانية لاستخراج وترميم مركب خوفو الثانية المتواجدة بالمتحف المصري الكبير، خلال تفقد الوزير للأعمال الجارية بالمتحف.

ويعتبر الدكتور ساكوچي يوشيمورا أول من أدخل علم المصريات في اليابان، وأسس جيلًا كبيرًا من المتخصصين في علم المصريات، وفرق عمل مشروع مركب خوفو الثانية.

وحرص الدكتور ساكوچي يوشيمورا على توجيه الشكر للوزير، معربًا عن انبهاره بهذا الصرح العظيم الذي يعتبر أكبر صرح ثقافي حضاري في العالم وخاصة منطقة الدرج العظيم، ومتمنيًا التوفيق للجميع.

ومن جانبه، قدم الوزير الشكر للدكتور ساكوچي يوشيمورا، على مجهوداته بمجال علم الآثار خلال فترة عمله في مصر والتي تصل إلى ٥٠ عامًا وخاصة مجهوداته في مشروع استخراج وترميم مركب خوفو الثانية، لافتًا إلى حب وتقدير المصريين له.

يشار إلى أنه تم افتتاح الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير للزيارة الحالية ضمن الزيارات التجريبية التى يقوم بها المتحف استعدادًا للافتتاح الرسمى لينضم الدرج إلى كل من منطقة المسلة المعلقة، والبهو العظيم، والبهو الزجاجى، المتاحين حاليًا لزوار المتحف المصري الكبير في ضوء التشغيل التجريبي للخدمات المقدمة لزائريه والتأكد من تميز وتفرد التجربة السياحية به.

ويعتبر الدرج العظيم من أكثر الأماكن تفردًا بالمتحف المصري الكبير، والتي تميزه عن باقي المتاحف العالمية، حيث يُعرض عليه مجموعة من أفضل وأضخم القطع الأثرية الثقيلة التي تجسد روائع فن نحت في مصر القديمة، والتى تصل إلى نحو ما يقرب من ستين قطعة أثرية، حيث تبدأ من عصر الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني، وينتهي الدرج العظيم بمشهد بانورامي جميل يُظهر أهرامات الجيزة الخالدة.

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