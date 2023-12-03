الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسي يهزم برايتون بصعوبة 3-2 في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

فاز فريق تشيلسي على ضيفه برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ”بريميرليج"، موسم 2023-2024.

الأرجنتيني إنزو فيرنانديز افتتح التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة 17 بضربة رأسية من متابعة لتمريرة رائعة من زميله بينوا باديشيل.

وعزز ليفي كولويل من تقدم تشيلسي بهدف ثان في الدقيقة 21 من متابعة لرأسية زميله نيكولاس جاكسون.

وسجل فاكوندو بونانوتي الهدف الأول لـ برايتون في الدقيقة 43، بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل تشيلسي المباراة منقوص العدد بعد تحصل لاعبه كونور جالاجير على البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء في الدقيقة 45.

وعاد إنزو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وأحرز جواو بيدرو الهدف الثاني لـ برايتون في الدقيقة 92، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي لـ 19 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد برايتون عند 22 نقطة في المركز الثامن.

تشكيل تشيلسي.. مودريك أساسي وبالمر على مقعاد البدلاء أمام برايتون

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: ديساسي، سيلفا، باديشيل، كيلول

خط الوسط: كالاجير، كايسيدو، إنزو

خط الهجوم: مودريك، جاكسون، ستيرلينج

بينما جاء تشكيل برايتون كالآتي:

حراسة المرمى: ستيل

خط الدفاع: فيلتمان، إيجور، فان هيكي، باليبا

خط الوسط: جيلمور، هينشوود، لالانا

خط الهجوم: بنانوتي، فيرجسون، أدينجرا

تشيلسى برايتون الدورى الانجليزى إنزو فيرنانديز ليفي كولويل

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