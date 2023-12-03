تقارير إسرائيلية: جيش الاحتلال بدأ عملية برية شمال خان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن تقارير إسرائيلية، أكدت أن جيش الاحتلال بدأ عملية برية شمال خان يونس.

كما أفادت بارتقاء 4 شهداء بقصف الاحتلال منزلا في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، فيما أعلن جيش الاحتلال، قصف أهداف لحزب الله من بينها بنى تحتية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكدت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن هناك أكثر من 700 شهيد خلال 24 ساعة، فيما أكدت "الصحة الفلسطينية"، أن هناك 40 ألف مصاب جراء العدوان على قطاع غزة.

