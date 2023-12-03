الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أكرم حسنى يستعين بآية قرآنية لوصف صبر وإيمان أهل غزة

أكرم حسني
أكرم حسني

واصل الفنان أكرم حسني، دعمه لدولة فلسطين، وتحديدًا أهل غزة الذين يتعرضون لقصف شديد من قبل الكيان الصهيوني، بعد هدنة من إطلاق النار استمرت 6 أيام.

وشارك "أكرم" صورة لأطفال غزة وهم يضحكون وسط المنازل التي تم قصفها رغم الظروف القاسية التي يتعرضون لها، واستعان بآية قرآنية من سورة "آل عمران" ليصف صبر وقوة إيمان أهل غزة كاتبًا: "وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ".

 

 

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل، بتكثيف الرشقات الصاروخية من قطاع غزة، تجاه المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "زرعيت" بالجليل الغربي.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، السبت، إنه لن يجرى تبادل مزيد الأسرى مع إسرائيل حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب غزة، معتبرًا أن هذا القرار نهائي.

وأضاف العاروري، في تصريحات تلفزيونية، أن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس هم جنود إسرائيليون ومدنيون خدموا سابقًا في الجيش الإسرائيلي.

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