الزمالك يحسم قمة دوري الشباب بهدفين لهدف أمام الأهلي

فاز فريق الزمالك مواليد 2003 على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب القلعة البيضاء اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

سجل علي ياسر هدف التقدم لفريق الزمالك في الدقيقة الثالثة، قبل أن يحرز عبد الله محمد الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة الحادية عشر، وسجل إبراهيم عبد الحكيم هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 84 من ركلة جزاء وتصدى معاذ علاء حارس الزمالك لركلة جزاء في الشوط الأول.

بهذا الفوز رفع فريق الزمالك رصيده إلى 31 نقطة يحتل صدارة جدول ترتيب المسابقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من معاذ علاء وأيمن الجزار وأحمد رفاعي ومحمود دسوقي ومحي جمعة والسيد الغديري ومصطفى بسيوني وعبد الله محمد ومحمد صلاح زكي وعبد الرحمن حمادة الفيومي وعلي ياسر، ودفع الجهاز الفني بكل من مازن عادل وكريم عبدون وعلي أحمد حسام وأحمد حسام بيسو بدلا من عبد الله محمد وعبد الرحمن الفيومي وعلي ياسر والسيد الغديري.

ويقود فريق 2003 كل من، إبراهيم صلاح مديراً فنياً، وأحمد زكريا و معتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدربًا لحراس المرمى، ورضا عبد الواحد إدارياً للفريق، ومحمود سعيد أخصائياً للتأهيل والإصابات، رفعت حمدي مسؤولاً للمهمات.

وشهدت المباراة حضور كل من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وحسين السيد ومحمد طارق ورامي نصوحي أعضاء المجلس لمؤازرة الفريق.

ومن ناحية أخرى، يخوض الفريق الأول للزمالك مباراة هامة أمام سوار الغيني اليوم في الكونفدرالية.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.