عمال الغزل والنسيج لـ"السيسى": كمل المشوار وإحنا معاك

بعث الآلاف من عمال الغزل والنسيج، اليوم الأحد، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعلنون فيها دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، وتأييده في كل قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية، والتي تمر بها البلاد والمنطقة.

وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج؛ لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وقال أحمد الشرنوبي، رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر كفر الدوار للغزل والنسيج، إن مصر هي وطننا العزيز، عشنا فيه، وتعلمنا فيه القيم والحق والأخلاق والمحبة والإخلاص، مشيرًا إلى أننا لن نسمح بأي محاولة لزعزعة استقرار أمن ذلك الوطن، مؤكدًا أننا جميعًا سنخرج على قلب رجل واحد؛ لنثبت للعالم أجمع أن المصريين، وخاصة عمال الغزل والنسيج جميعًا يعون كل ما يحاك بهم ولن يتركوا الرئيس السيسي فهم ملتفون حوله وسيكمل ما بدأه من تنمية شاملة.

وأضاف الشرنوبى، إننا في حاجة لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية، للحفاظ على حالة الاستقرار، واستكمال المشروعات القومية، وأن كل الشعب المصري، يرى أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة المقبلة كما الماضية، مشيرًا إلى أن بوادر العملية الانتخابية بدت بشكل كبير في انتخابات المصريين بالخارج، ووعيهم ومشاركتهم الفعالة لإبداء الرأي وتقديم صورة ديمقراطية حضارية أمام العالم أجمع، مضيفًا أن النقابة العامة للغزل والنسيج بعمالها دائما نموذج للوعي والفعالية والمشاركة السياسية.

عبد الفتاح إبراهيم: " اختار صح.. صوتك أمانة".. المشاركة الإيجابية تضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى

من جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم, رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضه للقطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صنع تاريخًا لمصر الحديثة، مشيرا إلى أن مصر مرت بالعديد من المحطات المهمة منذ عام 2014 حتى الآن.

وقال رئيس نقابة الغزل والنسيج، إن أهل الشر منذ عام 2014 تآمروا على إسقاط مصر، ولكن هيهات، فهي محفوظه من الله سبحانه وتعالي، حيث وهبنا قائدا وزعيما تحمل الكثير وأخذ علي عاتقه العبور بمصر لبر الأمان.

وأضاف الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج أن دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات المقبلة، يأتى رغبة فى استكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها، واستكمالا للشرارة التي أطلقها الرئيس لتطوير صناعة الغزل والنسيج عام 2019 بعيد العمال من نفس المدينة الإسكندرية، تلك الصناعة التي تعد من أهم الصناعات، وذلك نظرًا للعائد والدخل المادى الذى تكتسبة الدولة من هذا المنتج المحلى الذى يغزو دول العالم جميعا.

وأوضح إبراهيم أن كل هذا لم يأت من فراغ، ولا محض صدفة، إنما أتى برؤية ثاقبة، وبامتلاك القيادة السياسية أدوات ومقومات النجاح لتنتقل بمصر إلى مكان آخر في تشكيل المعادلة الدولية، اقتصاديا، وسياسيا.

وطالب رئيس نقابة الغزل والنسيج من العمال أن يعوا جيدا حجم التحديات التي تمر بها مصر وليه هنختار الرئيس السيسي؟

علشان الحد الأدني للأجور- علشان قانون العمل الجديد- علشان خطة تطوير الغزل والنسيج بتكلفة 55 مليارا- علشان منظومة التأمين الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة- علشان مبادرة حياة كريمة، واقتبس من كلمة الرئيس "العفي محدش بيأكل لقمته"، علشان كده نوَّع الرئيس مصادر االسلاح لقواتنا المسلحة؛ عشان ميبقاش صباعنا تحت ضرس حد، كل ده وأكثر بس علشان نكمل المسيرة ونكمل المشوار.

ووجه الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج العمال الي ضرورة المشاركة الإيجابية والنزول أيام 10،11،12 باعتبارها استحقاقًا ديمقراطيًا هامًا وحقًا دستوريًا؛ لنؤكد للعالم أجمع أن شعب مصر العظيم خلف قائدهم لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 ألف عامل من "القطاعين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.