قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي.. قمة نارية بين ليفربول وأرسنال

أسفرت قرعة دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة نارية بين ليفربول وأرسنال على ملعب الإمارات، بينما يواجه حامل اللقب مانشستر سيتي نظيره هيدرسفيلد تاون في اختبار سهل.

وجاءت بقية المواجهات كالآتي:

لوتون تاون × بولتون واندررز

شروزبري تاون × ريكسهام أو يوفيل تاون

أرسنال × ليفربول

ستوك سيتي × برايتون أند هوف ألبيون

نوريتش سيتي × كرو ألكساندر أو بريستول روفرز

وست هام يونايتد × بريستول سيتي

توتنهام هوتسبير × بيرنلي

فولهام × روثرهام يونايتد

وست بروميتش ألبيون × ألدرشوت تاون أو ستوكبورت كاونتي

ساوثهامبتون × ألفريتون تاون أو والسال

بيتربورو يونايتد × ليدز يونايتد

ميلوول × ليستر سيتي

واتفورد × تشيسترفيلد أو ليتون أورينت

سندرلاند × نيوكاسل يونايتد

شيفيلد وينزداي × كارديف سيتي

كريستال بالاس × إيفرتون

ميدلسبره × أستون فيلا

نوتنجهام فورست × بلاكبول أو فورست غرين روفرز

ويغان أثليتيك × مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي × هيدرسفيلد تاون

بلاكبيرن روفرز × كامبريدج يونايتد

جيلينجهام × شيفيلد يونايتد

سوانسي سيتي × موركامب

تشيلسي × بريستون نوث إند

كوينز بارك رينجرز × بورنموث

كوفنتري سيتي × أكسفورد يونايتد

برينتفورد × ولفرهامبتون واندررز

بلايموث أرجايل × ساتون يونايتد

ميدستون يونايتد × ستيفيناج أو بورت فالي

نيوبورت أو بارنت × إيستلي أو ريدينج

هال سيتي × بيرمنجهام سيتي

ويحمل أرسنال الرقم القياسي كأكثر تُوج باللقب برصيد 14 مرة سابقة، متفوقا بلقبين فقط على مانشستر يونايتد أقرب ملاحقيه.

في المقابل، يحمل مانشستر سيتي لقب النسخة الماضية بعد فوزه على جاره مان يونايتد 2-1 في المباراة النهائية.