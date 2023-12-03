الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي.. قمة نارية بين ليفربول وأرسنال

ليفربول وأرسنال
ليفربول وأرسنال

أسفرت قرعة دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة نارية بين ليفربول وأرسنال على ملعب الإمارات، بينما يواجه حامل اللقب مانشستر سيتي نظيره هيدرسفيلد تاون في اختبار سهل.

وجاءت بقية المواجهات كالآتي:

لوتون تاون × بولتون واندررز
شروزبري تاون × ريكسهام أو يوفيل تاون
أرسنال × ليفربول
ستوك سيتي × برايتون أند هوف ألبيون
نوريتش سيتي × كرو ألكساندر أو بريستول روفرز
وست هام يونايتد × بريستول سيتي
توتنهام هوتسبير × بيرنلي
فولهام × روثرهام يونايتد
وست بروميتش ألبيون × ألدرشوت تاون أو ستوكبورت كاونتي
ساوثهامبتون × ألفريتون تاون أو والسال
بيتربورو يونايتد × ليدز يونايتد
ميلوول × ليستر سيتي
واتفورد × تشيسترفيلد أو ليتون أورينت
سندرلاند × نيوكاسل يونايتد
شيفيلد وينزداي × كارديف سيتي
كريستال بالاس × إيفرتون
ميدلسبره × أستون فيلا
نوتنجهام فورست × بلاكبول أو فورست غرين روفرز
ويغان أثليتيك × مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي × هيدرسفيلد تاون
بلاكبيرن روفرز × كامبريدج يونايتد
جيلينجهام × شيفيلد يونايتد
سوانسي سيتي × موركامب
تشيلسي × بريستون نوث إند
كوينز بارك رينجرز × بورنموث
كوفنتري سيتي × أكسفورد يونايتد
برينتفورد × ولفرهامبتون واندررز
بلايموث أرجايل × ساتون يونايتد
ميدستون يونايتد × ستيفيناج أو بورت فالي
نيوبورت أو بارنت × إيستلي أو ريدينج
هال سيتي ×  بيرمنجهام سيتي

ويحمل أرسنال الرقم القياسي كأكثر تُوج باللقب برصيد 14 مرة سابقة، متفوقا بلقبين فقط على مانشستر يونايتد أقرب ملاحقيه.
في المقابل، يحمل مانشستر سيتي لقب النسخة الماضية بعد فوزه على جاره مان يونايتد 2-1 في المباراة النهائية.

ليفربول وارسنال ليفربول ارسنال كاس الاتحاد الانجليزي قرعة دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي

مواد متعلقة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام فولهام فى الدورى الإنجليزى

أرسنال ينتصر على ولفرهامبتون ويواصل تصدر الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

عاجل.. ملامح قائمة الأهلى فى مونديال الأندية.. استبعاد سليم وعبدالقادر

بعد توجه البنك المركزى للتدخل.. ارتباك فى السوق السوداء لـ"الدولار"

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. كولر يحسم موقف السولية من قائمة الأهلى بمونديال الأندية

هنا رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي| تغيير اللجنة الانتخابية

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح