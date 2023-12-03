تشكيل تشيلسي.. مودريك أساسي وبالمر على مقاعد البدلاء أمام برايتون

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برايتون ألبيون مساء اليوم الأحد في إطار الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ مودريك أساسيًا في تشكيل البلوز ويجاوره في خط الهجوم نيكولاس جاكسون ورحيم ستيرلينج بينما يجلس كول بالمر على مقاعد البدلاء.

تشكيل تشيلسي.. مودريك أساسي وبالمر على مقعاد البدلاء أمام برايتون

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: ديساسي، سيلفا، باديشيل، كيلول

خط الوسط: كالاجير، كايسيدو، إنزو

خط الهجوم: مودريك، جاكسون، ستيرلينج

بينما جاء تشكيل برايتون كالآتي:

حراسة المرمى: ستيل

خط الدفاع: فيلتمان، إيجور، فان هيكي، باليبا

خط الوسط: جيلمور، هينشوود، لالانا

خط الهجوم: بنانوتي، فيرجسون، أدينجرا

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، فيما يأتي برايتون في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

ويرغب تشيلسي في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة 4-1 أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية.

في المقابل يأمل برايتون في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب.