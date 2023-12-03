جمعية التقدم لأشخاص ذوى الإعاقة تواصل رفع كفاءة الهيئات التأهيلية بـ5 محافظات

في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد لتنفيذ مشروع "اتقدم" لتطوير قدرات الهيئات التأهيلية العاملة في مجال رعاية الأطفال والتوحد والإعاقة الذهنية، تواصل الجمعية تنفيذ فعاليات المشروع في محافظات "الدقهلية- الغربية- دمياط - السويس- بورسعيد".

ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة الخدمات التخصصية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد بالمؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظات المستهدفة، وذلك من خلال تدريب الأخصائيين بالمؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي على طرق تدريب وتأهيل الطلاب ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد، وأدوات تشخيص وقياس قدرات الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية، ووضع البرامج والخطط العلاجية لهم، وتوفير الأدلة المنهجية وأدوات القياس المساعدة لتدريب وتأهيل الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية الملتحقين بالمؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الإجتماعي، وربط تلك المؤسسات بمنصة "اتقدم" الإلكترونية التي تقودها جمعية التقدم.



كما يهدف مشروع تطوير قدرات الهيئات التأهيلية العاملة في مجال رعاية الأطفال والتوحد والإعاقة الذهنية إلى وضع برنامج لرفع القدرات التشخيصية والتأهيلية والتدريبية للأخصائيين العاملين بالمؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم أدلة متخصصة للأخصائيين؛ لوضع الخطط والبرامج التدريبية الفردية للطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية الملتحقين بالمؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم الدعم الفني لكل من الأخصائيين والطلاب وأولياء الأمور من خلال منصة "اتقدم"، ويستهدف المشروع عددا من المحافظات، وهي الغربية، دمياط، الدقهلية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس،المنيا، أسيوط، والوادي الجديد.



ويعمل المشروع على تدريب الأخصائيين في المؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي حتى يتمكنوا من تقديم خدمات تأهيلية متميزة للطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية، وتصميم البرامج الفنية المتخصصة لتأهيل وتدريب الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية وتوفيرها إلكترونيًا، فضلا عن تصميم أدوات تشخيص وتقييم قدرات الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية وتوفيرها إلكترونيًا، وكذلك تصميم أدلة تدريب للفئات المستهدفة وتوفيرها إلكترونيًا، وهي أدلة تدريب لأخصائيي المؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وأدلة تدريب أولياء أمور الطلاب في المؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير خدمات التشخيص والتأهيل للطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية الملتحقين بالمؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي.



ويستهدف المشروع الأطفال ذوي التوحد والإعاقة الذهنية الملتحقين أو الذين يتلقون خدمات تأهيلية وتدريبية بالهيئات التأهيلية المسجلة بوزارة االتضامن الاجتماعي المستهدفة بالنطاق الجغرافي للمشروع، والأخصائيين العاملين بالهيئات التأهيلية المسجلة بوزارة االتضامن الاجتماعي المستهدفة بالنطاق الجغرافي للمشروع، وأولياء أمور الأطفال ذوي التوحد والإعاقة الذهنية الملتحقين أو الذين يتلقون خدمات تأهيلية وتدريبية بالهيئات التأهيلية المسجلة لوزارة االتضامن الاجتماعي المستهدفة بالنطاق الجغرافي للمشروع.

ومن المتوقع أن يستفيد عدد 1080 طفلًا من الأطفال ذوي التوحد والإعاقة الذهنية الملتحقين أو الذين يتلقون خدمات تأهيلية وتدريبية بالهيئات التأهيلية المسجلة بوزارة االتضامن الاجتماعي المستهدفة بالنطاق الجغرافي للمشروع، وعدد 74 أخصائيًا من أخصائيي الهيئات التأهيلية المسجلة بوزارة االتضامن الاجتماعي المستهدفة بالنطاق الجغرافي للمشروع، وكذلك عدد 32 هيئة من الهيئات التأهيلية المسجلة بوزارة االتضامن الاجتماعي المستهدفة بالنطاق الجغرافي للمشروع، بالإضافة إلى 4 جمعيات من المحافظات التي تخلو من الهيئات التأهيلية المسجلة بوزارة االتضامن الاجتماعي المستهدفة بالنطاق الجغرافي للمشروع، و2160 من أولياء أمور الأطفال ذوي التوحد والإعاقة الذهنية الملتحقين أو الذين يتلقون خدمات تأهيلية وتدريبية بالهيئات التأهيلية المسجلة بوزارة االتضامن الاجتماعي المستهدفة بالنطاق الجغرافي للمشروع.