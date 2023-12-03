الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص في حادث مروري بين سيارتين بالعاصمة الإدارية

جريدة الدستور

حادث أصيب شخص يبلغ من العمر 17 سنة في حادث تصادم بين سيارة سوزوكي مع سيارة ربع بقل، بطريق الـ 51 بمنطقة صبحي حسين بمدينة بدر، اتجاه العاصمة الإدارية، بالقاهرة الجديدة.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى بدر الجامعي، وتبين معاناته من اشتباه خلع ف الكتف الأيسر واشتباه كسر القدم اليسرى، وكسر ف الحوض وكدمات وسحجات.

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البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري، ولإصابة أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الحداث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، والعمل على إزالة آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث مرورى العاصمة الإدارية حادث حادث تصادم النجدة مستشفى بدر الجامعي

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