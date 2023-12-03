محافظ أسيوط ورئيس هيئة تنمية الصعيد يفتتحان مشروعات خدمية بقرى المحافظة

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة اليوم الأحد، اللواء مهندس شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد؛ لمناقشة سبل التعاون لإقامة بعض المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لافتتاح وتفقد بعض المشروعات الخدمية بقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية الصعيد وتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واستعرض محافظ أسيوط أهم المشروعات التنموية والقومية التي تمت وجارٍ تنفيذها بالمحافظة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية والمقومات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة فضلًا عن المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، أهمية التنسيق الذي تم مع رئيس هيئة تنمية الصعيد لدراسة إقامة مشروعات تنموية في المجالات الزراعية والصناعية وتطوير الخدمات والمرافق وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.

وأضاف اللواء عصام سعد، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتفعيلًا لمبادرة "حياة كريمة"، وتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمراحل العمل في ترفيق منطقة الكوم الأحمر لإقامة مجمع صناعات زراعية بالبداري وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة 100 مليون جنيه وذلك لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية التي تتميز بها مراكز المحافظة مثل الرمان والموالح والمانجو والنباتات العطرية.

مركز حضاري وثقافي

وأوضح اللواء عصام سعد، أن محافظة أسيوط تعتبر مركزًا حضريًا وثقافيًا حيويًا في وسط صعيد مصر حيث تشهد تطورًا مستدامًا في مختلف المجالات ويبرز مجمع الصناعات الحرفية بساحل سليم كمشروع استراتيجي يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الحرفيين في المنطقة وتعكس إلتزام الحكومة بتعزيز القدرات الإنتاجية وتشجيع ريادة الأعمال حيث يهدف المجمع إلى توفير بيئة ملائمة للحرفيين والصناعيين المحليين لتطوير مهاراتهم وتسويق منتجاتهم على نطاق واسع.

وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد إلى الدعم المقدم من اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط؛ لمشروعات الهيئة بالمحافظة والتى تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ومنها مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية بمركز ساحل سليم والذي تم تنفيذه بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه وسيتم افتتاحه اليوم وتفقد سير العمل به فضلًا عن الاستعداد لتنفيذ بعض المشروعات التنموية والخدمية بقرى المحافظة تزامنًا مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرى وذلك ضمن برامج الهيئة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب واستغلال خبراتهم وإتاحة الفرصة أمامهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر أو العمل في المشروعات التى يجرى تنفيذها والحصول على فرص تدريبية على الحرف والصناعات المختلفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيدًا بجهود التنمية في المحافظة والخطوات الجادة التي يجرى تنفيذها لتنمية القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصري.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن صعيد مصر شهد طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات التنموية خلال عهد الرئيس السيسي التي تحقق الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين الواقع المعيشى لهم لافتًا إلى أن الهيئة تتمتع بكوادر ومستشارين قادرة على العمل والعطاء والجمع بين مهارات الفكر والتخطيط والتنظيم والتنفيذ على الأرض ما يساهم في تحقيق محاور التنمية الزراعية والتنمية الاجتماعية والتنمية الصناعية والتنمية البيئية والتنمية الاقتصادية مشيدًا بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة سبل الرعاية والدعم اللازم لتطوير محافظات صعيد مصر وتغير واقعه المعيشى وتطوير الخدمات المقدمه به ورسمه بملامح الجمهورية الجديدة.

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