يتصدرها بلوموندو.. 3 أفلام تتنافس على المراكز الأولى في شباك التذاكر

تواصل أفلام دور العرض السينمائي في مصر التنافس على إيرادات شباك التذاكر رغم ضعف الإيرادات، حيث حققت أفلام السينما أمس مجتمعة 458.913 وتنافس على المراكز الثلاث الأولى كلا من بلوموندو وفوي فوي فوي وسنة أولى خطف.

قائمة أفلام دور العرض السينمائي في مصر

وتمكن فيلم “بلوموندو” من بطولة حسن الرداد من تحقيق إيرادات أمس السبت، في دور العرض السينمائية وصلت إلى 165.107 جنيه ليحتل المركز الأول.

ويشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، ومحمود حافظ، وهاجر أحمد، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وسماء إبراهيم، وآخرون من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

أما فيلم “فوي فوي فوي” من بطولة محمد فراج، فقد حقق إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 76.015 جنيه فى شباك التذاكر ليحتل المركز الثانى.

والفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية.

وتدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛ حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

وحقق فيلم “سنة أولى خطف” إيرادات بلغت أمس 60.557 جنيه ليحتل المركز الثالث.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة، منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تعاني من قدر عال من الغباء، إلا أن أفرادها يلجأون بالصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية.