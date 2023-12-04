الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف يمكن تجنب المراهقين إدمان وسائل التواصل الاجتماعي؟

إدمان وسائل التواصل
إدمان وسائل التواصل الاجتماعي

ارتفع مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال والشباب أمام الشاشة بشكل حاد مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، ليصل إلى حوالي ساعتين و45 دقيقة يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي وحدها.

مفيدة أم ضارة؟

"على أقل تقدير، دورهم متناقض هناك الكثير من المحتوى التافه، ولكن بعضًا منه يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا."

يمكنك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعدة طرق مختلفة، يمكنك استهلاك المحتوى بشكل سلبي، أو يمكنك التفاعل بشكل نشط مع وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل والحفاظ على العلاقات،  طالما أن هذا يحدث باعتدال، فكل شيء على ما يرام. وحذر من أن الأمور تصبح إشكالية فقط عندما يبدأ المستخدمون في التردد بشكل مفرط على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاستهلاك المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي أصبح إدمانا عندما لم يكن المستخدمون قادرين على التجول في أشياء أخرى مهمة في حياتهم، عندما كانت لديهم الرغبة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أقل ولكنهم وجدوا أنفسهم غير قادرين على التفكير في أي شيء آخر، وعندما بدأوا في إهمال العلاقات الاجتماعية الواقعية.

خوارزميات جذابة

تستغل معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي الارتباطات العصبية لدى الأشخاص من خلال تقديم نظام من المكافآت قصيرة المدى، توفر الإعجابات والرموز التعبيرية تعزيزًا إيجابيًا، ويمكن مسح أي محتوى غير سار بسهولة.

علاوة على ذلك، تعمل العديد من منصات الوسائط الاجتماعية على خوارزميات مصممة لتخصيص المحتوى الذي نراه وفقًا لتفضيلاتنا الشخصية. وهذا يزيد من صعوبة التحكم في الكمية التي نستهلكها.

أولئك الذين يكافحون في مجالات أخرى من حياتهم معرضون بشكل خاص لإدمان وسائل الإعلام. 

وقال دينلين: "الأشخاص الذين لديهم بالفعل سيطرة ضعيفة على الانفعالات، أو الذين يكافحون من أجل تنظيم حياتهم اليومية، يواجهون وقتًا أكثر صعوبة مع وسائل التواصل الاجتماعي".

الهروب وغرف الصدى

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي أيضًا إلى تفاقم الحالات النفسية الحالية، مثل الاكتئاب أو اضطرابات الأكل. يمكن أن يحدث هذا عندما يبحث المستخدمون عن محتوى ضار معين، والذي تتعلم الخوارزميات بعد ذلك تقديمه بشكل متكرر وفقًا لتفضيلات المستخدمين المعلنة.

استراتيجيات الوقاية من الإدمان

كما أوصى بتقييد الوقت الذي يقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع الهواتف جانبًا من حين لآخر. من المهم للمستخدمين إعادة اكتشاف البدائل لهواتفهم الذكية أيضًا، اقترح دينلين ممارسة النشاط البدني أو ممارسة هواية أو مقابلة الأصدقاء أو العمل التطوعي.

وأوضح: "سيكون من الخطأ افتراض أن شبكات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن شعورنا بالإحباط. في كثير من الأحيان، يكون التصاق الشخص بهاتفه مؤشرا على مشكلة أوسع نطاقا، لكنه يمكن أن يسبب المزيد من المشاكل". 

استراتيجيات الوقاية من الإدمان شبكات التواصل الإجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي الحفاظ على العلاقات إدمان وسائل الإعلام

مواد متعلقة

احذر..استخدام الغلاية الكهربائية قد يعرضك لأمراض خطيرة

اليوم.. انطلاق فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"

سفيرنا في باريس: إقبال كبير من المواطنين في فرنسا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

سفيرة مصر بأرمينيا: مشاركة جاليتنا في الانتخابات الرئاسية عكس حبهم الشديد لوطنهم

السفارة المصرية بتونس تشهد حضورا كثيفا من الجالية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

في أجواء وطنية وبالأعلام المصرية.. أبناء جاليتنا بفرنسا يصطفون في طوابير للتصويت بالانتخابات

الانتخابات الرئاسية.. إقبال متزايد على لجان الاقتراع فى أبو ظبى

إصابة شخص فى حادث مرورى بين سيارتين بالعاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور والقبض على مشاكل.. نشرة حوادث الدستور

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

مش مصدقة والله.. ريهام عبدالغفور تودع والدها بكلمات مؤثرة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن الانتخابات الرئاسية

تشييع جنازة أشرف عبدالغفور عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 مواطنين محافظة رام الله والبيرة

الاحتلال الإسرائيلى: يعتقل 16 مواطنا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم