كيف يمكن تجنب المراهقين إدمان وسائل التواصل الاجتماعي؟

ارتفع مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال والشباب أمام الشاشة بشكل حاد مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، ليصل إلى حوالي ساعتين و45 دقيقة يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي وحدها.

مفيدة أم ضارة؟

"على أقل تقدير، دورهم متناقض هناك الكثير من المحتوى التافه، ولكن بعضًا منه يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا."

يمكنك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعدة طرق مختلفة، يمكنك استهلاك المحتوى بشكل سلبي، أو يمكنك التفاعل بشكل نشط مع وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل والحفاظ على العلاقات، طالما أن هذا يحدث باعتدال، فكل شيء على ما يرام. وحذر من أن الأمور تصبح إشكالية فقط عندما يبدأ المستخدمون في التردد بشكل مفرط على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاستهلاك المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي أصبح إدمانا عندما لم يكن المستخدمون قادرين على التجول في أشياء أخرى مهمة في حياتهم، عندما كانت لديهم الرغبة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أقل ولكنهم وجدوا أنفسهم غير قادرين على التفكير في أي شيء آخر، وعندما بدأوا في إهمال العلاقات الاجتماعية الواقعية.

خوارزميات جذابة

تستغل معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي الارتباطات العصبية لدى الأشخاص من خلال تقديم نظام من المكافآت قصيرة المدى، توفر الإعجابات والرموز التعبيرية تعزيزًا إيجابيًا، ويمكن مسح أي محتوى غير سار بسهولة.

علاوة على ذلك، تعمل العديد من منصات الوسائط الاجتماعية على خوارزميات مصممة لتخصيص المحتوى الذي نراه وفقًا لتفضيلاتنا الشخصية. وهذا يزيد من صعوبة التحكم في الكمية التي نستهلكها.

أولئك الذين يكافحون في مجالات أخرى من حياتهم معرضون بشكل خاص لإدمان وسائل الإعلام.

وقال دينلين: "الأشخاص الذين لديهم بالفعل سيطرة ضعيفة على الانفعالات، أو الذين يكافحون من أجل تنظيم حياتهم اليومية، يواجهون وقتًا أكثر صعوبة مع وسائل التواصل الاجتماعي".

الهروب وغرف الصدى

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي أيضًا إلى تفاقم الحالات النفسية الحالية، مثل الاكتئاب أو اضطرابات الأكل. يمكن أن يحدث هذا عندما يبحث المستخدمون عن محتوى ضار معين، والذي تتعلم الخوارزميات بعد ذلك تقديمه بشكل متكرر وفقًا لتفضيلات المستخدمين المعلنة.

استراتيجيات الوقاية من الإدمان

كما أوصى بتقييد الوقت الذي يقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع الهواتف جانبًا من حين لآخر. من المهم للمستخدمين إعادة اكتشاف البدائل لهواتفهم الذكية أيضًا، اقترح دينلين ممارسة النشاط البدني أو ممارسة هواية أو مقابلة الأصدقاء أو العمل التطوعي.

وأوضح: "سيكون من الخطأ افتراض أن شبكات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن شعورنا بالإحباط. في كثير من الأحيان، يكون التصاق الشخص بهاتفه مؤشرا على مشكلة أوسع نطاقا، لكنه يمكن أن يسبب المزيد من المشاكل".