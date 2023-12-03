الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي دمياط يشاركون في مؤتمر تأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية

دمياط
دمياط

شارك آلاف من أهالي محافظة دمياط في المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب مستقبل وطن اليوم، في مركز الزرقا بحضور النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط، لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة بحضور جماهيري كبير.

كما تحركت مسيرات شعبية من قرى محافظة دمياط دعمًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في طريقها إلى المؤتمر الحاشد الذي ينظمه حزب مصر الحديثة، دعمًا للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث تحركت مسيرات حاشدة بالسيارات من قرى الشعراء وعرب النهضة ومدينة السرو ومدينة الزرقا.

ورفع الأهالي صور المرشح عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر وسط تواجد شعبي كبير، كما تم تنفيذ فقرة فنية بالموسيقى العسكرية.

ومن جانبه، قال المحاسب "علي السيد كيوان"، أمين عام حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط، إنه استناداً للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة القادمة، فنحن نسابق الزمن من أجل الاستحقاق الرئاسي، وبالفعل بدأت الزيارات الميدانية للمراكز والأقسام والقرى، ومقابلة الشخصيات العامة والقيادات الطبيعية للعمل على حل أي مشكلات تواجه سير العملية الانتخابية، من خلال توفير الدعم اللوجستي خلال فترة الانتخابات.

واستعرض "كيوان" خطة الحزب في دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا على دعم الحزب بالكامل للسيد الرئيس، مشيرًا إلى أن مستقبل وطن هو حزب الأغلبية في البرلمان، وهو يضاعف من مسئولية أعضاء الحزب في القيام بمهامهم المعبرة عن إرادة هذه الأغلبية. 

وأن المرشح عبد الفتاح السيسي، وهو قائد هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر وهو القادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري، وطالب جموع المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

فيما أضاف المستشار محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة على أهمية العمل الجاد خلال تلك الفترة، مؤكدًا على تعليمات الأمانة المركزية بالتحشيد للانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك للمؤتمرات الجماهيرية التي ستعقد لدعمه، مشددًا على التواجد في الشارع والتواصل المستمر على جميع المستويات التنظيمية لظهور حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بالشكل الذي يليق بما يبذل من جهود من قيادات الحزب وأعضائه.

وأكد "الماشطة" على ضرورة أن يتم إخطار أمانة المحافظة بأي خطط أو تحركات مستجدة للشارع.


 

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