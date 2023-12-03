الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسقف إيبارشية بنسلڤانيا وديلاوير يشارك بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

الانبا كاراس خلال
الانبا كاراس خلال الأدلاء بصوته

أدلى الأنبا كاراس أسقف إيبارشية بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست فيرچينيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الآباء الكهنة وأبناء الإيبارشية بأصواتهم  بالانتخابات الرئاسية، بالقنصلية المصرية بنيوريورك.

ومن جهته شارك الراهب القمص رويس الأنبا بولا كاهننا بإسبانيا، والمسؤول عن كنيسة القديسين القوي الأنبا موسى والأنبا برسوم العريان، بمدينة ثيربيرا، وكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة ليريدا وأبناء الكنيستين بالأدلاء  بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد.

الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

كانت الجاليات المصرية بالخارج قد بدأت، الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وأنهت جميع القنصليات والسفارات استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول؛ لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

إجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

والتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024، سيتطلب من الناخب التوجه للجنته الانتخابية والإدلاء بصوته من أجل اختيار المرشح، ثم يقوم بطي الورقة ووضعها بصندوق الاقتراع باللجنة، وستجرى الانتخابات الرئاسية في حوالي 10 آلاف و85 لجنة فرعية وذلك على مستوى الجمهورية، للتيسيرا على المواطنين.

توافد عدد كبير من المصريين المقيمين في دولة هولندا على مقر السفارة المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأت السفارة استقبال المصريين لليوم الثالث والأخير منذ بدء تصويت المصريين بالخارج، وفقًا للتوقيت المحلي في هولندا، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

الأنبا كاراس أسقف إيبارشية بنسلڤانيا بنسلڤانيا وديلاوير الانتخابات الرئاسية بالقنصلية المصرية بنيوريورك

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