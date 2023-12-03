بمناسبة اليوم العالمي.. "تعليم القاهرة" تحتفل بذوي الهمم

احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برئاسة أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية بتعليم القاهرة، باليوم العالمي لذوي الهمم ويوافق الثالث من ديسمبر كل عام.

يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ذوي الهمم والاهتمام بهم وتحتفل المديرية بهذا اليوم من خلال تنظيم الزيارات العسكرية والشرطية لذوي الهمم، بالإضافة إلى العديد من الجولات داخل المتاحف المختلفة.

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وأكد "وكيل أول الوزارة" أن أبنائنا من ذوي الهمم يجب أن يكونوا متساويين في الحصول على كافة الحقوق والخدمات الممنوحة لغيرهم وكذلك الحق في تلقي الرعاية الطبية والنفسية وتقديم الدعم النفسي لهم ولأسرهم، وأيضاً المشاركة في كافة الأنشطة الترفيهية والإبداعية والاستفادة من مواهبهم وعرض الإنجازات التي قاموا بها وتشجيعهم.

ويعتبر اليوم العالمي لذوي الهمم هو يوم خصص من قبل الأمم المتحدة عام ١٩٩٢ لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يدعو إلى زيادة الوعي وإتاحة الفرصة لإدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.