بسبب أولوية المرور.. القصة الكاملة لتمزيق جسد شاب في الوايلي

«طول عمرنا في حالنا ومبنعملشي مشاكل مع حد».. كلمات بسيطة أدلت بها أسرة شاب قتله جاره بسبب خلافات حول منعه من المرور أمام محل عمله في منطقة الوايلي.

أسرة ضحية جاره في الوايلي يروون تفاصيل الحادث

واستمعت النيابة لأقوال أسرة القتيل الذين أكدوا أن المجني عليه شاب في العقد الثالث من العمر ويعمل ميكانيكي في ورشة والده وأنهم منذ فترة على خلاف مع جارهم في المنطقة بسبب خلافات سابقة، موضحًا أنه يوم الواقعة خرج الشاب من ورشته وتوجه لأحد المحلات لشراء متطلبات يريدها، ولكن المتهم امتنع طريقه ورفض مروره من أمام محله.

وأضاف أن المتهم «جر شكله» وعندما عاتبه المجني عليه على ذلك تطورت المشادة لمشاجرة انتهت بمقتله عقب توجيه عدة طعنات له في الجسم، ولم يتركه إلا جثة هامدة.

البداية عندما كان يمر المجني عليه الذي يعمل في ورشة ميكانيكا يمتلكها أبوه وجده وأثناء عمله ذهب إلى محل بقالة لشراء بعض المستلزمات، ولكن في طريقه مر على المتهم ومحله فاعترض طريقه ومنعه من المرور.



تفاصيل بلاغ قسم شرطة الوايلي

وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغًا من أهالي المنطقة بوجود قتيل بأحد شوارع منطقة العباسية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة شاب عمره 20 سنة مُصاب بعدة طعنات.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره وألقى القبض على المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس المتهم بقتل شاب بمنطقة الوايلي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.