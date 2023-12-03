رئيس "مرسى مطروح "يعلن جاهزية معدات المدينة للتعامل مع الأزمات والكوارث

شهد العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم، اصطفاف معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مرسي مطروح بمنطقة روميل لمتابعة مدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ والكوارث الطبيعية والامطار والسيول.

الوقوف علي مدي استعداد معدات وسيارات مجلس مدينة مرسي مطروح

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح بأن الهدف من الاصطفاف هو الوقوف علي مدي استعداد معدات وسيارات مجلس مدينة مرسي مطروح لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، ومراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة في حالة طوارئ، لتكون علي أهبة الاستعداد للتعامل مع أزمة أو كارثة طبيعية وربط المدينة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأشار رئيس المدينة إلى متابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لعملية الاصطفاف التي رفعت درجة الاستعداد القصوى لمراجعة كفاءة المعدات والسيارات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ طبقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأشار إلى أن لجنة وزارة التنمية المحلية اشادت باستعداد وجاهزية معدات وسيارات مجلس مدينة مرسي مطروح، الدور الحيوي التي تقوم بيها في التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية مثل السيول والامطار بمعدلات عالية، واستجابة سريعة لحالات الطوارئ.

الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية

وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح، علي ضرورة الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد وفعال والاهتمام بالتدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة ليكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة جاهزية المعدات والسيارات بالحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مرسي مطروح للتعامل الفوري مع الأزمات والكوارث.

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