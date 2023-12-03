الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يبحث التعاون مع الغرفة التجارية بنيجيريا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مع الغرفة التجارية النيجيرية إمكانية تبادل المعلومات وتصدير كافة منتجات قطاعات المجلس لنيجيريا التي تعد سوق واعد للمنتجات المصرية سواء بشكلها الخام أو الوسيط وحتى المنتجات النهائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده يحيى المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي  بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مع دكتور شينيري المونا رئيس الغرفة التجارية بدولة نيجيريا في حضور عمرو طنطاوي رئيس مكتب التمثيل التجاري في لاجوس نيجيريا.

وأوضح المنشاوي أنه تم الترتيب للقاء بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري بلاجوس وذلك علي هامش فاعليات معرض بيوتي ويست أفريقيا والذي انعقد بمدينة لاجوس في الفترة من 28 وحتى 30 من نوفمبر 2023 بمشاركة 14 شركة مصرية.

وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة على أهمية السوق النيجيري خاصة بعد ارتفاع معدلات نمو التصدير إلى هذا السوق خلال التسعة أشهر الأخيرة من عام 2023 حيث حقق فطاع الأسمدة فقط  ٢٥ مليون دولار بمعدل نمو أكثر من ٣٥%عن نفس الفترة لعام ٢٠٢٢.

وأشار محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس إلى أن هذا اللقاء كان أحد الأهداف المخطط لها لتعزيز صادرات القطاع وأنه جاري الإعداد لتوسعات في العمل مع السوق النيجيرية خاصة لتنوع القطاعات المصدرة للسوق النيجيري منتجات اللدائن والبلاستيك بمختلف أنواعها والدهانات والأحبار والكيماويات الوسيطة العضوية وغير العضوية والمتنوعة وكذلك منتجات المطاط.

لمجلس التصديري للصناعات الكيماوية الغرفة التجارية النيجيرية منتجات قطاعات المصرية يحي المنشاوي التطوير والتعاون الدولي عمرو طنطاوي

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