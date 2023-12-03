الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى توجّه الشكر لمصر على دورها فى مفاوضات السلام

آني شوى،
آني شوى،

وجهت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، آني شوى، الشكر إلى الدولة المصرية على دورها الرائع في مفاوضات السلام وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت في كلمتها أمام منتدى "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، المقام في شرم الشيخ، وينظمه منتدى شباب العالم، اليوم الأحد ولمدة 3 أيام، أن الخطوة الأهم هي ضرورة تجنب حدوث الحرب واندلاعها، ولا بد من إبرام اتفاقات سلام في أماكن الصراعات ودفع العاملين الدوليين على قبول تلك الاتفاقات.

انطلاق منتدي شباب العالم 

ووصفت مصر بالعمود الراسخ في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدة أن مهمة الجانب المصري لم تكن سهلة مطلقًا، ولكنها قامت بها.

م منتدى شباب رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي مفاوضات السلام الصراع الفلسطينى الإسرائيلى منتدى شباب العالم

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