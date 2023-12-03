المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأحد، بمعاقبة كهربائي بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وصدر القرار برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبدالمولي إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين.

أحداث القضية

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12964 لسنة 2023 جنايات مركز المحمودية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط المركز بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة.

وتبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى اتجار المتهم " ك.م.ب" كهربائي، في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي علبة سجائر وبفض محتوياتها تبين أنها تحوي على 20 لفافة هيروين، وتفتيش شخصه عثر على سلاح أبيض مطوة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته، أقرّ بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها.