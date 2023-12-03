الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمسية شعرية لـ 4 مبدعين على مسرح دار أوبرا دمنهور.. غدا

أوبرا دمنهور
أوبرا دمنهور

ضمن فعاليات النشاط الفكرى والثقافى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تقام أمسية شعرية بمشاركة نخبة من المبدعين هم على عمران، أحمد شلبى، سامح محجوب، جمال فتحى ويتخللها فقرة فنية لعازف العود أشرف على، وذلك غدا الاثنين الموافق 4 ديسمبر بمسرح دار أوبرا دمنهور.

اشعار المبدعين على مسرح أوبرا دمنهور 

ومن المقرر أن تبدأ الأمسية فى تمام الساعة السادسة مساء، وتتضمن الأمسية مختارات من اشعار الضيوف المتنوعة والتى تتناول العديد من الموضوعات والقضايا الإنسانية.

تحقيق العدالة الثقافية بمختلف المحافظات

وكانت قد أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على أهمية دور الثقافة التى تمثل مراكز إشعاع ثقافية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بمختلف المحافظات، لتفعيل الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الثقافة لبناء الوطن، ودعم الأجيال القادمة والمساهمة فى التنوير ونشر الوعي وبث روح المواطنة والإنتماء من خلال البرامج المتميزة التى تقدمها للوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

النشاط الثقافى والفكرى دار أوبرا دمنهور المبدعين أشعار المبدعين أوبرا دمنهور أمسية شعرية

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