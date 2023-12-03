متحدث الروم الأرثوذكس بمصر يتحدث عن "الفن الرومي.. أيقونات وعمارة وموسيقى"

أطلق الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر ووكيلها للشؤون العربية، نشرة تعريفية عن (الفن الرومي: الأيقونات المقدسة (آجيوغرافي)، والعمارة، والموسيقى).



الفن الرومي

وقال خلالها إنه أُطلق اسم "الفن الرومي" على الفن الذي نشأ في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وقد نُسب إليه الاسم "البيزانطي" نسبة إلى "مدينة بيزانطيا" القديمة التي أقام عليها الإمبراطور قسطنطين الكبير العاصمة القسطنطينية. فقد كان تأسيس القسطنطينية مرتبطًا بإنشاء مركز فني جديد كبير للنصف الشرقي للإمبراطورية، ولا سيما التركيز على عناصر مسيحية قوية.



الأيقونات المقدسة (آجيوغرافي)

وأوضح أنه بدأت الأشكال الفنية النموذجية للفن الرومي تتطور في الإمبراطورية الرومانية من القرن الرابع نتيجة تفاعل كل من التقليد اليوناني القديم وتأثير التدين الشرقي (الأورشليمي والأنطاكي والإسكندري) مع انتشار المسيحية. يتميز النمط الرومي بعناصر فن ديني بحت، والغرض منه ليس البحث عن الجمال والانسجام كالتجاذب والرمزية وتقديم المشاعر الدينية.

في اللوحة المرسومة، تم الحفاظ على الموضوعات الهِلِّنِسْتِيَة (المناظر الطبيعية والرموز التصويرية)، التي تَكَوّن تدريجيًا تمييزًا دينيًا (مختلف) بشدة. من الأمثلة المميزة للوحة المسيحية القديمة، الأيقونات والجداريات والفسيفساء الزخرفية في مختلف الكنائس.

خلال فترة حروب الأيقونات كثير من الأيقونات والرسوم الجدارية دمرت أو استبدلت بغيرها، وحصريًا الرسومات الزخرفية، بما في ذلك التي تمثيل الحيوانات والطيور والأشكال الهندسية، وكذلك الصلبان.

في النصف الثاني من القرن التاسع وخلال القرن العاشر، مخطوطات الأيقونة مع المنمنمات التي تزين في الأساس النصوص الدينية كانت معروفة جيدًا. وقد ازدهر الفن الرومي كثيرًا خلال حكم الأسرة المقدونية، في وقت انحطاط للدولة.

الرسوم التصويرية خلال الفترة من النصف الثاني من القرن التاسع والقرن العاشر تتبع معيار العصر الرومي الأوسط، في حين أنها في نفس الوقت تُثري تدريجيًا مواضيع من الطفولة وحياة المسيح أو حياة مريم العذراء.

خلال الفترة الرومية المتأخرة، وصل فن الإيقونات المحمولة إلى أكبر حد له، مع الحفاظ على العديد من الأيقونات. وربما كانت سلالة الباليولوجيون، التي بدأت عام 1259م، هي التي أحدثت ازدهار للفن الرومي، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه خلال هذه الفترة اشتد التفاعل بين الفنانين الروميين والإيطاليين.

العمارة:

كان هناك شكل مميز للتعبير عن العمارة الرومية، التي ارتبطت بالفن الرومي، بتصميم جديد للمعبد الكنسي، البازيليكا. قد يكون بناء كاتدرائية "آيا صوفيا" (الحكمة الإلهية) أهم مثال، نموذج، لجميع الكنائس الرومي اللاحقة، ولكن أيضا رمزًا لقوة الإمبراطورية الرومانية الشرقية.

لا تختلف الأساليب المعمارية، خلال عصر الإمبراطورية الشرقية، إختلافًا كبيرًا عن الأمثلة التي سبقتها. سماتها الرئيسية هي عظم التنوع، الذي تجلى من خلال خلق الصيغ التوافقية. بالإضافة إلى ذلك، في بعض المعالم الأثرية، تُعزى التأثيرات المورفولوجية، أي علم دراسة الأشكال والبنية، أساسًا إلى الهندسة المعمارية القوطية، مع سمة مميزة من الأقوس الغربية أكثر.

خلال هذه الفترة، النصف الثاني من القرن التاسع والقرن العاشر، تم تطوير العمارة بشكل خاص، بينما ساد الشكل الصليبي لقبب الكنائس، عن الشكل السابق للبازيليكا. وتميزت المعابد الكنسية بمزيد من الأناقة وأقل بساطة، ولكن دون أن تبتعد عن الغرض الرئيسي من تحقيق الرفعة الروحية للمؤمنين. كما ارتبط فن النحت إرتباطًا وثيقا بالهندسة المعمارية، ومعظم الأعمال الباقية هي جزء من المباني المعمارية. ومواضيع المنحوتات هي هندسية أساسًا ذات طابع زخرفي قوي، في حين نادرًا ما يتم تشخيص الشخصيات البشرية.

الموسيقى:

الموسيقى الرومية هي موسيقى الإمبراطورية الرومية التي تترجم وتتكون حصرًا من النصوص اليونانية كلحن. ويتفق المؤرخون اليونانيون والأجانب على أن هذه الألحان والأصوات الكنسية وعموما نظام الموسيقى الرومية كلها مرتبطة ارتباطًا وثيقا بالنظام الموسيقي اليوناني القديم. ومبادئها مؤرخة من قِبل بعض العلماء في القرن الرابع الميلادي، بعد وقت قصير من نقل العاصمة للإمبراطورية الرومانية إلى القسطنطينية من قِبل قسطنطين الكبير.

الموسيقى الرومية التي تم الحفاظ عليها هي كنسية تمامًا، باستثناء بعض التراتيل الإمبراطورية، التي لها أيضًا عناصر دينية. كانت الأنشودة الرومية أحادية، في إيقاع حر، وغالبًا ما عملت على تمثيل معنى الكلمات نغميًا (ميلوديكالي). كانت اللغة المستخدمة هي اليونانية. النشيد الرومي، كان ثلاثة أنواع، كان أعظم تعبير عن هذا النوع من الموسيقي.