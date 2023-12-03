وزيرة الثقافة تشيد بمعرض سوهاج عقب افتتاحه وتوكد تقديم الدعم

تفقدت الدكتور نيفين الكيلانى وزير الثقافة واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج فعاليات المعرض الكتاب والذى يعد أضخم معرض للكتاب يتم تنظيمه خارج القاهرة، حيث يأتي المعرض ضمن فعاليات إعلان سوهاج عاصمة للثقافة والفنون، بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلانى أنه سعيد بوجود معرض بهذا الحجم خارج محافظة القاهرة لافتتا أن المعرض يضم 25 ألف كتاب متنوع، من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، تقدمها 22 دار نشر تشارك في المعرض، في مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية.

وأكدت أن المعرض سيستمر المعرض لمدة 11 يوما، ويقدم تخفيضات تصل إلى 70%، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.