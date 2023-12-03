الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل" تستكمل تدريب"مُفتشى العمل" بالمحافظات على "المساواة بين الجنسين"

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، عن افتتاح ورشة عمل حول "الاقتصاد الأخضر والمساواة بين الجنسين" والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل ومشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب الذى يتم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك بفندق سونيستا بالقاهرة.

وتستهدف ورشة العمل بناء قدرات المدربين المعتمدين لوحدات المساواة بين الجنسين وعدد من مفتشي السلامة والصحة المهنية بمختلف محافظات الجمهورية على الاقتصاد الاخضر وتأثير التغير المناخي على المساواة بين الجنسين وتتناول على مدار يومين عدة موضوعات منها التغيرات المناخية وتاتيرها على الصحة العامة، البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، الاستراتيجيات الوطنية للتغير المناخي، وتأثير التغير المناخي على السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق ودور وزارة العمل فى الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.

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ورشة عمل 

واوضحت الوزارة فى بيان لها، أن الورشة افتتحتها منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير بكلمة نقلت خلالها تحيات الوزير حسن شحاتة وزير العمل المشاركين بالورشة وأشارت فيها إلى توجيهاته بضرورة العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وخلق فرص متساوية للجميع واهتمامه ببناء قدرات مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية لكى يتمكنوا من تأدية عملهم ومن أجل الوصول إلى بيئة عمل لائقة للجميع، كما قدمت الشكر والتقدير لفريق عمل منظمة العمل الدولية، كما اكدت ايناس العيارى مديرة مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب خلال كلمتها على التعاون الوثيق مع وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل واشارت الى ضرورة استكمال العمل والبناء على ما مضى من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

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شارك  في الورشة أمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير وعضو الوحدة المركزية بالوزارة، وممثلين عن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، والادارة العامة لشؤون المراة والطفل، وعدد من مدربين وحدات المساواة بين الجنسين في محافظات القاهرة، والقليوبية، والجيزة، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وبنى سويف، وقنا، والإسكندرية، والمنيا، والدقهلية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وسوهاج، ومطروح، وأسوان، والأقصر.

وزارة العمل ورشه عمل الاقتصاد الأخضر المساواة بين الجنسين منظمة العمل الدولية

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