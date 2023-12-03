الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الهجرة والجوازات" تواصل تقديم تسهيلاتها للمرضى وكبار السن

كبار السن
كبار السن

تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على مختلف الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكل المواقع الشرطية، وكأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

حقوق الانسان المستندات الشرطية المواقع الشرطية

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