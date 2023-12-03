الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فروع "المقاولون العرب" بالخارج تشارك فى انتخابات الرئاسة 2024 (صور)

من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب

وسط أجواء وطنية، شارك العاملون بشركة المقاولون العرب بالفروع الخارجية، في انتخابات الرئاسة 2024، والتي تجري للمصريين بالخارج في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، حيث توجَّه العاملون للإدلاء بأصواتهم في المقرات الانتخابية في عدد من الدول التي تتواجد بها الشركة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

وأشار المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، إلى أن مشاركة العاملين بالشركة في هذا الاستحقاق الرئاسي يأتي انطلاقًا من مسئوليتهم الوطنية وإيمانًا منهم بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الحدث المهم والفريد في الحياة الديمقراطية، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي شرعت فيها الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن مصر قطعت شوطًا طويلًا في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتسعى لاستكمال طريقها لبناء مصر الجديدة.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الأول الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب
من أمام مقر الانتخاب
أجواء وطنية سباق رئاسي معبر عن إرادة الشعب اختيار رئيس الجمهورية مناخ ديمقراطي المقاولون العرب العاملون بشركة المقاولون

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