المؤتمر: انطلاق مبادرة منتدى شباب العالم رسالة للمجتمع الدولى بوقف الحرب فى غزة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مبادرة منتدى شباب العالم "شباب من أجل إحياء الإنسانية" التى انطلقت اليوم الأحد، تدمج بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع، وإيمانا بالدور المحوري لمنتدى شباب العالم في تقديم الدعم وإحلال السلام في جميع أنحاء العالم، ومن ثم فهي رسالة واضحة وصريحة للمجتمع الدولي بوقف الحرب الغاشمة فى قطاع غزة.



وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن المنتدى يحظى باهتمام عالمي كبير، والمبادرة تشهد عقد جلسات تفاعلية وورش للشباب من مختلف دول العالم، وذلك بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، خاصة وأن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة والاستثنائية، والتي يتم تنفيذها عوضًا عن تنظيم المنتدى في شكله المعتاد، بحيث يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية الموجهة للمنتدى لصالح مبادرات لها أثر مباشر في دعم الشباب والسلام.

اهتمام دولى كبير



وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن منتدى شباب العالم من الفعاليات الدولية التى تحظى باهتمام دولى كبير، وهذه المبادرة تأتى فى إطار ترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم، وهذا هو الدور الذى تمارسه الدولة المصرية من خلال إحياء السلام وإعلاء لغة الحوار فى مختلف القضايا السياسية بدلًا من لغة السلاح.



وأكد غنيم أنه منذ انطلاق المنتدى في نسخته الأولى عام 2017، يهدف لإرسال رسالة سلام من مصر للعالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.