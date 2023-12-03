الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب بالشيوخ: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى وحق دستورى

النائب محمد توفيق
النائب محمد توفيق الجمل

قال النائب محمد توفيق الجمل، عضو مجلس الشيوخ، إن الملحمة الوطنية التى صنعها المصريون بالخارج في انتخابات الرئاسة تحمل المواطنين بالداخل مسئولية أكبر تجاه وطنهم، وهو ما يتطلب نزولهم بكثافة ردًا للجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد "الجمل"، في بيان صحفي اليوم، أنه يجب أن يعي الجميع أن المشاركة في الانتخاب واجب وطنى وحق دستورى، وأن تأييد ودعم المصريين بالخارج للرئيس السيسى فى هذه الانتخابات بمثابة دليل قاطع على تقدير الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة السياسية لخدمة الشعب المصري.

علامة مهمة فى تأكيد أصالة الشعب المصرى وتمسكه برسم مستقبل وطنه

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بحرص المصريين بالخارج فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية إعمالًا لحقهم القانونى الدستوري، خاصة أن المصريين بالخارج يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصرى فى مختلف دول العالم، ومشاركتهم علامة مهمة فى تأكيد أصالة الشعب المصرى وتمسكه برسم مستقبل وطنه والتصدي لمخططات الفوضى.

وطالب المصريين بالداخل بضرورة الخروج أمام العالم أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري، ليعبروا عن وعي الشعب المصري وإدراكه للمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، مشددًا على ضرورة أن يتحول هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي يشارك من خلاله المصريون في اختيار من يقود مصر لـ6 سنوات. 

وأشار إلى أن المشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج فى هذه الانتخابات بمثابة بروفة تؤكد أن المصريين بالداخل سيكونون حريصين كل الحرص على المشاركة الكبيرة فى هذه الانتخابات، لتؤكد مصر أمام العالم كله استمرارها فى أداء دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والدولية.

وبدأت الجاليات المصرية في دول موريتانيا، البرتغال، بريطانيا، أيرلندا، أوكرانيا، وغينيا الاستوائية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث والأخير منذ بدء تصويت المصريين بالخارج، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

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