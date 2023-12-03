القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة "نير عوز" بغلاف غزة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" خبرًا عاجلًا يفيد بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "نير عوز" بغلاف غزة.

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "نير عوز" بغلاف غزة

وأمس السبت دوت صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت وفي غلاف غزة وجنوب عسقلان؛ وذلك نقلًا عن إعلام فلسطيني.

والجمعة، دوت صفارات الإنذار في سديروت وإيفيم ونير عام بغلاف قطاع غزة، تل أبيب واللد والرملة، وذلك بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية ردًا على القصف الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة.